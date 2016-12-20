Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с "Адмиралом"

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Интер Лацио 3:0
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Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
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Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
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Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
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Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
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Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с "Адмиралом"

Встреча команд пройдет во Владивостоке и начнется в 15:30 по времени Астаны.

14 Комментариев
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 21 декабря, астанинский "Барыс" сыграет на выезде с владивостокским "Адмиралом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд пройдет во Владивостоке на "Фетисов-Арене" и начнется в 15:30 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.

По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются хозяева. Так, коэффициент на победу "Адмирала" равен 1.97, тогда как на успех "Барыса" - 2.96. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.30.

Добавим, "Адмирал" с 58 очками (42 матча) занимает седьмое место в Восточной конференции, опережая идущий восьмым "Барыс" на два балла (40 игр).
Просмотров: 2799  Комментариев: 14
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Комментарии

 
 
K0rd Вчера 10:38
Статус: Профи
Рейтинг: 301
Надо брать очки, обязательно! Удачи! Алға, Барыс!
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Ержан79 Вчера 10:46
Статус: Профи
Рейтинг: 477
Борьба за 7-ю строчку, Алга Барыс!!!!
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Mara Вчера 11:14
Статус: МСМК
Рейтинг: 910
Барыс сделай возможность остаться в зоне плей оф . УДАЧИ.
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Allen Tontin Вчера 11:30
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Только три очка,нужно взять должок.упритесь барсики вы сможете
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ertai suesinov Вчера 12:57
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Адмирал злой они бездарно проиграли Авто кстати нашему конкуренту, так что бой будет! Нашим надо строго в обороне играть и меньше всего нам надо это удаления а то у них реализароторы хорошие Саболич Райт Казаков плюс хорошая защита Висневский Барулис и.т.д.
Мое мнение победа Адмирала в основное время.
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Heatley Вчера 14:37
Статус: Профи
Рейтинг: 418
ertai suesinov, Согласен полностью , есть шанс выиграть матч за 6 очков и на седьмое место выйти !!! Зависеть все будет от НАСТРОЯ самих игроков , мотивации я думаю и так хватает , не удаляться и реализовать свои моменты !!! Здесь многое зависит от тренерского штаба как настроит игроков ,какой план на игру будет , вот это меня и пугает ,потому как работа тренерского штаба как то особо не видна ,особенно в таких важных матчах !!! Как бы там не было нашим парням удачи и победы !!!
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Виталий Гольц Вчера 13:51
Статус: Профи
Рейтинг: 380
Барсики,только ВПЕРЁД, и только ПОБЕДА!!!!!
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Жомарт Габдуллин Вчера 14:18
Статус: Юниор
Рейтинг: 58
Удачи мужикам!! Вперед, Барыс!! Победы нашим!!
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Heatley Вчера 14:47
Статус: Профи
Рейтинг: 418
В воротах ПУЛЕН в заявке , не пойму тренерский штаб-такая важная игра и тем более выезд тяжелый -Карли надо ставить !!! мое Мнение !!!
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Altay Zhumabek Вчера 15:35
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
что с казспортом, кто в курсе, с сайта не могу пасмареть?
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ARYSTAN Вчера 15:42
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1844
матч начался , вот сюда заходим http://1streamking.co/khl
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ARYSTAN Вчера 15:49
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1844
есть первая шайба, оказывается Гимаев комментирует
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Артур Карапетян Вчера 17:49
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3060
4-1 пока счет!!!
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Артур Карапетян Вчера 17:51
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3060
Сделали моряков, с победой всех!!!
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