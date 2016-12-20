Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с "Адмиралом"

Встреча команд пройдет во Владивостоке и начнется в 15:30 по времени Астаны.
Вчера 09:25
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 21 декабря, астанинский "Барыс" сыграет на выезде с владивостокским "Адмиралом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет во Владивостоке на "Фетисов-Арене" и начнется в 15:30 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются хозяева. Так, коэффициент на победу "Адмирала" равен 1.97, тогда как на успех "Барыса" - 2.96. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.30.
Добавим, "Адмирал" с 58 очками (42 матча) занимает седьмое место в Восточной конференции, опережая идущий восьмым "Барыс" на два балла (40 игр).
Встреча команд пройдет во Владивостоке на "Фетисов-Арене" и начнется в 15:30 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются хозяева. Так, коэффициент на победу "Адмирала" равен 1.97, тогда как на успех "Барыса" - 2.96. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.30.
Добавим, "Адмирал" с 58 очками (42 матча) занимает седьмое место в Восточной конференции, опережая идущий восьмым "Барыс" на два балла (40 игр).