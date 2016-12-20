"Амур" отправил главного тренера в отставку после поражения от "Барыса"

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Интер Лацио 3:0
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Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
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Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
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Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
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Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:7
Южный Урал Сарыарка 3:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:6
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
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Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
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"Амур" отправил главного тренера в отставку после поражения от "Барыса"

Хабаровский клуб после 43 матчей занимает 13-е место в Восточной конференции.

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5 Комментариев
Фото: © РИА Новости. Владимир Федоренко
Фото: © РИА Новости. Владимир Федоренко
Главный тренер хабаровского "Амура" Мисхат Фахрутдинов отправлен в отставку, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе хоккейного клуба.

"Фахрутдинов во вторник подал в отставку, и руководство клуба ее приняло. Исполнять обязанности главного тренера будет Мартемьянов", - сообщили в пресс-службе "Амура".

"Амур" после 43 матчей регулярного чемпионата КХЛ занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в своем активе 45 очков.

В своей последней игре "Амур" дома уступил астанинскому "Барысу" со счетом 1:2. Для хабаровского клуба это поражение стало четвертым кряду.
Просмотров: 1088  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
ARYSTAN 20 декабря 13:55
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1844
Очередной тренер потерял работу из за нашего Барыса
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Олжас Рахим 20 декабря 15:32
Статус: Юниор
Рейтинг: 74
Ха ха)), Барыс какой то рок для команд КХЛ, если не ошибаюсь уже 3 главного тренера в этом сезоне отправил после поражения от наших Кошек!))
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kumkol service 20 декабря 17:40
Статус: Профи
Рейтинг: 320
не радуйтесь, сейчас от барыса поражение это позор всем остальным клубам, кто хочет в плейофф
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Кайсар Казыгулулы 20 декабря 23:06
Статус: Дублёр
Рейтинг: 179
Неше бапкер кетті Барыстан ұтылғасын статистика бойынша?
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Артур Карапетян Вчера 03:16
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3060
М-да, кто следующий?...
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