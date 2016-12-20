"Амур" отправил главного тренера в отставку после поражения от "Барыса"

Хабаровский клуб после 43 матчей занимает 13-е место в Восточной конференции.
20 декабря 13:37
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Фото: © РИА Новости. Владимир Федоренко
Главный тренер хабаровского "Амура" Мисхат Фахрутдинов отправлен в отставку, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе хоккейного клуба.
"Фахрутдинов во вторник подал в отставку, и руководство клуба ее приняло. Исполнять обязанности главного тренера будет Мартемьянов", - сообщили в пресс-службе "Амура".
"Амур" после 43 матчей регулярного чемпионата КХЛ занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в своем активе 45 очков.
В своей последней игре "Амур" дома уступил астанинскому "Барысу" со счетом 1:2. Для хабаровского клуба это поражение стало четвертым кряду.
"Фахрутдинов во вторник подал в отставку, и руководство клуба ее приняло. Исполнять обязанности главного тренера будет Мартемьянов", - сообщили в пресс-службе "Амура".
"Амур" после 43 матчей регулярного чемпионата КХЛ занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в своем активе 45 очков.
В своей последней игре "Амур" дома уступил астанинскому "Барысу" со счетом 1:2. Для хабаровского клуба это поражение стало четвертым кряду.