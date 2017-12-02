Бывший полузащитник сборной Казахстана продлил контракт с "Атырау"

За национальную команду он провел 19 матчей.
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Эдуард Сергиенко. Фото пресс-службы "Атырау"
Бывший полузащитник сборной Казахстана Эдуард Сергиенко подписал новый контракт с "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Состав "нефтяников" Сергиенко пополнил прошедшим летом и провел 12 матчей в премьер-лиге. Первую половину сезона он отыграл в "Акжайыке".
34-летний Сергиенко перебрался в Казахстан в 2002 году из родной Украины, где выступал за молодежную команду донецкого "Шахтера", который является для него родным клубом. Сначала хавбек играл в первой лиге за "Каспий", после чего в его карьере были "Астана" (бывший "Женис"), карагандинский "Шахтер", "Иртыш" и "Тараз".
Помимо Украины и Казахстана, Сергиенко также выступал в Беларуси и России - за "Гомель" и "Нижний Новгород" соответственно. За сборную Казахстана провел 19 матчей в 2006 и 2007 годах.
Ранее стало известно, что "Атырау" после окончания сезона расстался с бывшим нападающим сборной Узбекистана Шавкатом Саломовым.
Состав "нефтяников" Сергиенко пополнил прошедшим летом и провел 12 матчей в премьер-лиге. Первую половину сезона он отыграл в "Акжайыке".
34-летний Сергиенко перебрался в Казахстан в 2002 году из родной Украины, где выступал за молодежную команду донецкого "Шахтера", который является для него родным клубом. Сначала хавбек играл в первой лиге за "Каспий", после чего в его карьере были "Астана" (бывший "Женис"), карагандинский "Шахтер", "Иртыш" и "Тараз".
Помимо Украины и Казахстана, Сергиенко также выступал в Беларуси и России - за "Гомель" и "Нижний Новгород" соответственно. За сборную Казахстана провел 19 матчей в 2006 и 2007 годах.
Ранее стало известно, что "Атырау" после окончания сезона расстался с бывшим нападающим сборной Узбекистана Шавкатом Саломовым.