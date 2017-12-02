"Кайсар" отправил футболиста в первую лигу

В сезоне-2017 защитник провел за "волков" четыре матча.
Сегодня 15:46
Фото с сайта ФК "Кайсар"
Защитник кызылординского "Кайсара" Бауыржан Омаров будет переведен в "Байконур", выступающий в первой лиге, сообщает KazFootball.kz.
Омаров пополнил состав "Кайсара" летом минувшего сезона. Причем инициатором его приглашения был ныне экс-директор кызылординского клуба Эдуард Глазунов.
В сезоне-2017 Омаров провел за "волков" четыре матча. Большую часть карьеры провел за уральский "Акжайык", воспитанником которого является.
Омаров пополнил состав "Кайсара" летом минувшего сезона. Причем инициатором его приглашения был ныне экс-директор кызылординского клуба Эдуард Глазунов.
В сезоне-2017 Омаров провел за "волков" четыре матча. Большую часть карьеры провел за уральский "Акжайык", воспитанником которого является.