От экс-игрока сборной Бельгии до партнера Месси по аргентинской "молодежке". ТОП-6 худших легионеров КПЛ-2017

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 3:1
Брайтон Ливерпуль 1:5
Арсенал Манчестер Юнайтед 1:3
Борнмут Саутгемптон 1:1
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 2:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 2:2
Атлетико М Реал Сосьедад 2:1
Севилья Депортиво 2:0
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 3:1
Хетафе Валенсия 1:0
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 3:1
Наполи Ювентус 0:1
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 2:2
Интер Кьево 5:0
Сампдория Лацио 1:2
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 0:0
Вольфсбург Боруссия М 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 2:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 1:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Витязь Куньлунь Ред Стар 2:1
Салават Юлаев Динамо Мн 2:0
Йокерит СКА 3:4
Амур Куньлунь Ред Стар 3:4 ОТ
Барыс Металлург Мг 3:4
Югра Трактор 0:3
Спартак Торпедо НН 4:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 3:6
Сарыарка Спутник НТ 1:2 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 1:5
Горняк Номад 3:5
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 4:0
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 5:4
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 80:79
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 3:3
Иран Азербайджан 3:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 9:2
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Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Жирона Алавес 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сампдория Лацио 1:2
Кротоне Удинезе 23:55
Верона Хеллас Дженоа 02:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо М 0:0
Ак Барс Динамо Мн 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 1:8
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Россия 2:4
Иран Казахстан 20:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 9:2
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Спартак М ЦСКА М 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Челси 18:30
Тоттенхэм Сток Сити 21:00
Ньюкасл Лестер Сити 23:30
Саутгемптон Арсенал 18:00
Ливерпуль Эвертон 20:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Жирона Алавес 02:00
Алавес Лас-Пальмас 02:00
Хетафе Эйбар 18:00
Реал М Севилья 21:15
Валенсия Сельта 01:45
Бетис Атлетико М 21:15
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кротоне Удинезе 23:55
Верона Хеллас Дженоа 02:00
Ювентус Интер 01:45
Кьево Рома 17:30
Наполи Фиорентина 20:00
Милан Болонья 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Штутгарт Байер 01:30
Айнтрахт Фр Бавария 20:30
Боруссия М Шальке-04 23:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Истанбул ББ Брага 23:55
Аталанта Лион 23:55
Олимпик Марсель Зальцбург 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Заря Лг Атлетик 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Ян Регенсбург Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Верея Витоша 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо М 0:0
Ак Барс Динамо Мн 22:30
Амур Куньлунь Ред Стар 15:30
Сибирь Металлург Мг 18:30
Барыс Трактор 19:30
Спартак Витязь 22:30
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Адмирал Куньлунь Ред Стар 15:30
Югра Автомобилист 20:00
Спартак ЦСКА 22:30
Ак Барс Локомотив 22:00
ХК Сочи СКА 22:30
Амур Адмирал 13:00
Трактор Барыс 17:30
Металлург Мг Сибирь 18:00
Салават Юлаев Локомотив 17:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 18:00
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Арлан Горняк
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Алтай-Торпедо Иртыш
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Мамонты Югры (мол) 19:00
Хоккей. Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Казахстан (U-20) Германия (U-20) 19:30
Австрия (U-20) Франция (U-20) 23:00
Венгрия (U-20) Латвия (U-20) 23:00
Казахстан (U-20) Латвия (U-20) 18:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Футзал. RBK Кубок Казахстана по футзалу 2017
Шахтер Актобе
Окжетпес Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Россия 2:4
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Енисей ПАРМА 15:00
Астана Локомотив-Кубань 15:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
ТТТ Хоптанс Сиренос 19:30
Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
Пьяштанские Чайки Самсун Джаник 17:00
Хоптанс Сиренос Удоминате Баскет 17:45
Цмоки-Минск ТТТ 20:00
Самсун Джаник Астана Тайгерс 14:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:10
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 16:30
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) 18:45
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2017/18
Динамо-Уралочка Айша-Биби 21:00
Югра Буревестник-ННГУ 21:00
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

От экс-игрока сборной Бельгии до партнера Месси по аргентинской "молодежке". ТОП-6 худших легионеров КПЛ-2017

Чемпионат Казахстана по футболу завершился 5 ноября.

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1 Комментариев
Чако Торрес. Фото с сайта ФК "Актобе"
Чако Торрес. Фото с сайта ФК "Актобе"
Vesti.kz продолжают подводить итоги минувшего сезона в казахстанской премьер-лиге. На этот раз знакомим с легионерами, никак не проявившими себя в своих командах. Но это уже больше вопрос к руководителям клубов, которые определенно просчитались с ними при формировании состава в межсезонье. 

Защитник Матвей Матвеев ("Окжетпес, 24 года)
2 матча

Синегорцы подписали российского защитника в июле, выступавшего ранее за "Камаз" (Набережные Челны), "Митос" (Новочеркасск), "Волгу" (Тверь). Как видно, футболист преимущественно играл за скромные клубы. Однако это обстоятельство не смутило руководство "Окжетпеса". В итоге, Матвеев всего два матча провел за кокшетаускую команду, доигравшуюся до вылета в первую лигу.  



Нападающий Марвин Огунжими ("Окжетпес", 30 лет)
7 матчей

В последние годы бельгиец толком не играл из-за травмы. Но казалось, ему хватит мастерства, чтобы помочь синегорцам в борьбе за выживание. Как-никак в свое время поиграл на хорошем уровне за "Генк" и сборную Бельгии. Увы, реальность оказалась суровой.

Огунжими перешел в "Окжетпес" в июне, а уже в августе покинул клуб. В семи матчах, из которых лишь один отыграл полностью, не отметился результативными действиями. На данный момент является игроком голландского клуба второго дивизиона "Маастрихт". На его счету один гол в девяти играх. По признанию самого нападающего, он выйдет на прежний уровень тогда, когда найдет свою команду, свою игру. Пока ему это, как свидетельствует статистика, дается крайне нелегко. 

 

Полузащитник Оливер Петрак ("Ордабасы", 26 лет)
8 матчей 

Хорватский опорник перешел в шымкентский клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контракт подписывал на один год. За южан провел всего восемь матчей. Хотя за тот же боснийский "Зриньски", из которого переходил в "Ордабасы", играл стабильно. С другой стороны, мог стать "жертвой" ротации. Все же в распоряжении Алексея Петрушина было десять легионеров. Правда, факт остается фактом, проиграл конкуренцию другим игрокам.   

  

Нападающий Амер Бекич ("Тобол", 25 лет)
4 матча

"Тобол" стал первым зарубежным клубом в карьере Бекича, выступавшего раньше исключительно за боснийские команды, а именно за "Слободу", "Зриньски" и "Сараево". Возможно, форварду не хватило опыта закрепиться в составе костанайцев, за которых отыграл лишь 351 минуту игрового времени с момента перехода летом. Кстати, соглашение подписывал на полгода с возможностью пролонгации еще на один сезон. Похоже, у него не остается другого выхода кроме, как вернуться на родину. 



Нападающий Иван Родич ("Атырау", 32 года)
5 матчей

Хорватский нападающий появился в нефтяной столице в начале года. До лета принял участие в пяти играх, после чего покинул "Атырау". Если быть точнее, не провел ни одного полного матча - 126 минут игрового времени. В связи с чем его уход не должен удивлять. Тем более за последние семь сезонов забил всего-навсего 11 голов. За "нефтяников" отличился один раз, да и то в кубковом матче с "Актобе" (1:0) на стадии 1/4 финала. Благо, "Атырау" с трансферными просчетами не вылетел из премьер-лиги.



Полузащитник Хуан Мануэль Торрес ("Актобе", 32 года/полузащитник)
6 матчей

"Актобе" очень активно провел трансферную политику перед нынешним сезоном. Вот только не угадал со многими легионерами, в частности с аргентинским полузащитником Хуаном Мануэлем Торресом, которого также называют просто Чако Торрес. Многие понимали, что лучшие годы победителя молодежного чемпионата мира-2005 (в той команде с ним играли Лионель Месси, Серхио Агуэро, Пабло Сабалетта, Эсекиель Гарай и другие) позади. Несмотря на это, переход был одобрен. В конечном счете, на поле в рамках чемпионата Торрес появлялся в шести случаях, а состав "красно-белых" покинул в июне.  

Фото с сайтов ФК "Окжетпес" (1), alchetron.com (2), ФК "Ордабасы" (3), ФК "Тобол" (4), sportsffa.kz (5). 
  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Nurkhat Begenov Сегодня 19:28
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
ГОЛОСУЕМ ЗА КАЗАХСТАН
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