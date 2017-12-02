От экс-игрока сборной Бельгии до партнера Месси по аргентинской "молодежке". ТОП-6 худших легионеров КПЛ-2017

Чемпионат Казахстана по футболу завершился 5 ноября.
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Чако Торрес. Фото с сайта ФК "Актобе"
Vesti.kz продолжают подводить итоги минувшего сезона в казахстанской премьер-лиге. На этот раз знакомим с легионерами, никак не проявившими себя в своих командах. Но это уже больше вопрос к руководителям клубов, которые определенно просчитались с ними при формировании состава в межсезонье.
Защитник Матвей Матвеев ("Окжетпес, 24 года)
2 матча
Синегорцы подписали российского защитника в июле, выступавшего ранее за "Камаз" (Набережные Челны), "Митос" (Новочеркасск), "Волгу" (Тверь). Как видно, футболист преимущественно играл за скромные клубы. Однако это обстоятельство не смутило руководство "Окжетпеса". В итоге, Матвеев всего два матча провел за кокшетаускую команду, доигравшуюся до вылета в первую лигу.
Нападающий Марвин Огунжими ("Окжетпес", 30 лет)
7 матчей
В последние годы бельгиец толком не играл из-за травмы. Но казалось, ему хватит мастерства, чтобы помочь синегорцам в борьбе за выживание. Как-никак в свое время поиграл на хорошем уровне за "Генк" и сборную Бельгии. Увы, реальность оказалась суровой.
Огунжими перешел в "Окжетпес" в июне, а уже в августе покинул клуб. В семи матчах, из которых лишь один отыграл полностью, не отметился результативными действиями. На данный момент является игроком голландского клуба второго дивизиона "Маастрихт". На его счету один гол в девяти играх. По признанию самого нападающего, он выйдет на прежний уровень тогда, когда найдет свою команду, свою игру. Пока ему это, как свидетельствует статистика, дается крайне нелегко.
Полузащитник Оливер Петрак ("Ордабасы", 26 лет)
8 матчей
Хорватский опорник перешел в шымкентский клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контракт подписывал на один год. За южан провел всего восемь матчей. Хотя за тот же боснийский "Зриньски", из которого переходил в "Ордабасы", играл стабильно. С другой стороны, мог стать "жертвой" ротации. Все же в распоряжении Алексея Петрушина было десять легионеров. Правда, факт остается фактом, проиграл конкуренцию другим игрокам.
Нападающий Амер Бекич ("Тобол", 25 лет)
4 матча
"Тобол" стал первым зарубежным клубом в карьере Бекича, выступавшего раньше исключительно за боснийские команды, а именно за "Слободу", "Зриньски" и "Сараево". Возможно, форварду не хватило опыта закрепиться в составе костанайцев, за которых отыграл лишь 351 минуту игрового времени с момента перехода летом. Кстати, соглашение подписывал на полгода с возможностью пролонгации еще на один сезон. Похоже, у него не остается другого выхода кроме, как вернуться на родину.
Нападающий Иван Родич ("Атырау", 32 года)
5 матчей
Хорватский нападающий появился в нефтяной столице в начале года. До лета принял участие в пяти играх, после чего покинул "Атырау". Если быть точнее, не провел ни одного полного матча - 126 минут игрового времени. В связи с чем его уход не должен удивлять. Тем более за последние семь сезонов забил всего-навсего 11 голов. За "нефтяников" отличился один раз, да и то в кубковом матче с "Актобе" (1:0) на стадии 1/4 финала. Благо, "Атырау" с трансферными просчетами не вылетел из премьер-лиги.
Полузащитник Хуан Мануэль Торрес ("Актобе", 32 года/полузащитник)
6 матчей
"Актобе" очень активно провел трансферную политику перед нынешним сезоном. Вот только не угадал со многими легионерами, в частности с аргентинским полузащитником Хуаном Мануэлем Торресом, которого также называют просто Чако Торрес. Многие понимали, что лучшие годы победителя молодежного чемпионата мира-2005 (в той команде с ним играли Лионель Месси, Серхио Агуэро, Пабло Сабалетта, Эсекиель Гарай и другие) позади. Несмотря на это, переход был одобрен. В конечном счете, на поле в рамках чемпионата Торрес появлялся в шести случаях, а состав "красно-белых" покинул в июне.
Фото с сайтов ФК "Окжетпес" (1), alchetron.com (2), ФК "Ордабасы" (3), ФК "Тобол" (4), sportsffa.kz (5).
Защитник Матвей Матвеев ("Окжетпес, 24 года)
2 матча
Синегорцы подписали российского защитника в июле, выступавшего ранее за "Камаз" (Набережные Челны), "Митос" (Новочеркасск), "Волгу" (Тверь). Как видно, футболист преимущественно играл за скромные клубы. Однако это обстоятельство не смутило руководство "Окжетпеса". В итоге, Матвеев всего два матча провел за кокшетаускую команду, доигравшуюся до вылета в первую лигу.
Нападающий Марвин Огунжими ("Окжетпес", 30 лет)
7 матчей
В последние годы бельгиец толком не играл из-за травмы. Но казалось, ему хватит мастерства, чтобы помочь синегорцам в борьбе за выживание. Как-никак в свое время поиграл на хорошем уровне за "Генк" и сборную Бельгии. Увы, реальность оказалась суровой.
Огунжими перешел в "Окжетпес" в июне, а уже в августе покинул клуб. В семи матчах, из которых лишь один отыграл полностью, не отметился результативными действиями. На данный момент является игроком голландского клуба второго дивизиона "Маастрихт". На его счету один гол в девяти играх. По признанию самого нападающего, он выйдет на прежний уровень тогда, когда найдет свою команду, свою игру. Пока ему это, как свидетельствует статистика, дается крайне нелегко.
Полузащитник Оливер Петрак ("Ордабасы", 26 лет)
8 матчей
Хорватский опорник перешел в шымкентский клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контракт подписывал на один год. За южан провел всего восемь матчей. Хотя за тот же боснийский "Зриньски", из которого переходил в "Ордабасы", играл стабильно. С другой стороны, мог стать "жертвой" ротации. Все же в распоряжении Алексея Петрушина было десять легионеров. Правда, факт остается фактом, проиграл конкуренцию другим игрокам.
Нападающий Амер Бекич ("Тобол", 25 лет)
4 матча
"Тобол" стал первым зарубежным клубом в карьере Бекича, выступавшего раньше исключительно за боснийские команды, а именно за "Слободу", "Зриньски" и "Сараево". Возможно, форварду не хватило опыта закрепиться в составе костанайцев, за которых отыграл лишь 351 минуту игрового времени с момента перехода летом. Кстати, соглашение подписывал на полгода с возможностью пролонгации еще на один сезон. Похоже, у него не остается другого выхода кроме, как вернуться на родину.
Нападающий Иван Родич ("Атырау", 32 года)
5 матчей
Хорватский нападающий появился в нефтяной столице в начале года. До лета принял участие в пяти играх, после чего покинул "Атырау". Если быть точнее, не провел ни одного полного матча - 126 минут игрового времени. В связи с чем его уход не должен удивлять. Тем более за последние семь сезонов забил всего-навсего 11 голов. За "нефтяников" отличился один раз, да и то в кубковом матче с "Актобе" (1:0) на стадии 1/4 финала. Благо, "Атырау" с трансферными просчетами не вылетел из премьер-лиги.
Полузащитник Хуан Мануэль Торрес ("Актобе", 32 года/полузащитник)
6 матчей
"Актобе" очень активно провел трансферную политику перед нынешним сезоном. Вот только не угадал со многими легионерами, в частности с аргентинским полузащитником Хуаном Мануэлем Торресом, которого также называют просто Чако Торрес. Многие понимали, что лучшие годы победителя молодежного чемпионата мира-2005 (в той команде с ним играли Лионель Месси, Серхио Агуэро, Пабло Сабалетта, Эсекиель Гарай и другие) позади. Несмотря на это, переход был одобрен. В конечном счете, на поле в рамках чемпионата Торрес появлялся в шести случаях, а состав "красно-белых" покинул в июне.
Фото с сайтов ФК "Окжетпес" (1), alchetron.com (2), ФК "Ордабасы" (3), ФК "Тобол" (4), sportsffa.kz (5).