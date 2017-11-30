Георгий Жуков оценил первый сезон в "Кайрате" и назвал гол в ворота "Актобе" самым красивым в своей карьере

Также хавбек рассказал о целях на следующий сезон.
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Георгий Жуков. Фото с сайта ФК "Кайрат"
Казахстанский полузащитник "Кайрата" Георгий Жуков в прошедшем сезоне присоединился к алматинскому клубу, проведя в его составе 29 матчей и забив два гола. Хавбек рассказал о своих впечатлениях после дебютного сезона, а также ответил на вопросы пресс-службы.
- Да, так сложилось, что мы не совсем удачно стартовали в чемпионате и на ранней стадии сезона попали под большое давление. Отрыв от первого места стал большим, но мы продемонстрировали настоящий характер и до последнего матча сражались за первую строчку в турнирной таблице. Немного обидно, что в каких-то матчах упустили необходимые очки, но мы показали, что мы команда и готовы бороться, демонстрируя лучший футбол.
- Помимо командных показателей, как ты оценишь свой первый сезон в составе "Кайрата"?
- Я получил большое удовольствие от игры в этом сезоне. Думаю, что я провёл хорошую работу, но, к сожалению, травмы во время сезона не дали мне раскрыться полностью. Надеюсь и верю, что следующий сезон сложится лучше и я смогу продемонстрировать всю свою игру.
- Один из самых ярких моментов в этом сезоне, связанный с тобой - потрясающий гол в ворота "Актобе". Болельщики очень часто вспоминают этот гол, а ты как думаешь, это один из самых красивых твоих голов в карьере?
- Да, могу однозначно сказать - это самый красивый гол в моей карьере (улыбается).
- Какие цели на грядущий сезон ставишь перед собой?
- Во-первых, хочется, чтобы все игроки были здоровы! Мы как команда поставили цель, и всё будет зависеть от коллектива, добьемся мы их или нет. Самое главное, чтобы отношение к делу было правильное и тогда удача обязательно будет на нашей стороне.
Мы верим в свои силы, очень важно начать сезон с побед, и тогда наша уверенность окрепнет, мы сможем бороться за самые высокие места.
- Что можешь сказать нашим болельщикам?
- Хочу поблагодарить всех наших болельщиков за отличную поддержку, которую они нам оказывали на протяжении всего сезона, и за ту мотивацию, которую они нам дарили из матча в матч. Это важно, надеемся видеть их дальше!
- Да, так сложилось, что мы не совсем удачно стартовали в чемпионате и на ранней стадии сезона попали под большое давление. Отрыв от первого места стал большим, но мы продемонстрировали настоящий характер и до последнего матча сражались за первую строчку в турнирной таблице. Немного обидно, что в каких-то матчах упустили необходимые очки, но мы показали, что мы команда и готовы бороться, демонстрируя лучший футбол.
- Помимо командных показателей, как ты оценишь свой первый сезон в составе "Кайрата"?
- Я получил большое удовольствие от игры в этом сезоне. Думаю, что я провёл хорошую работу, но, к сожалению, травмы во время сезона не дали мне раскрыться полностью. Надеюсь и верю, что следующий сезон сложится лучше и я смогу продемонстрировать всю свою игру.
- Один из самых ярких моментов в этом сезоне, связанный с тобой - потрясающий гол в ворота "Актобе". Болельщики очень часто вспоминают этот гол, а ты как думаешь, это один из самых красивых твоих голов в карьере?
- Да, могу однозначно сказать - это самый красивый гол в моей карьере (улыбается).
- Какие цели на грядущий сезон ставишь перед собой?
- Во-первых, хочется, чтобы все игроки были здоровы! Мы как команда поставили цель, и всё будет зависеть от коллектива, добьемся мы их или нет. Самое главное, чтобы отношение к делу было правильное и тогда удача обязательно будет на нашей стороне.
Мы верим в свои силы, очень важно начать сезон с побед, и тогда наша уверенность окрепнет, мы сможем бороться за самые высокие места.
- Что можешь сказать нашим болельщикам?
- Хочу поблагодарить всех наших болельщиков за отличную поддержку, которую они нам оказывали на протяжении всего сезона, и за ту мотивацию, которую они нам дарили из матча в матч. Это важно, надеемся видеть их дальше!