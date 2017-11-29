"Ордабасы" не смог рассчитаться с футболистами по зарплате в условленный срок - СМИ

В нынешнем сезоне шымкентский клуб впервые в своей истории выиграл бронзовые медали.
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Фото с сайта ФК "Ордабасы"
Как сообщает KazFootball.kz, руководство футбольного клуба "Ордабасы" обещало закрыть долг перед игроками по зарплате в период 25-30 ноября. Однако к концу вчерашнего дня никаких перечислений не поступало.
Как известно, футболисты не получают зарплату четыре месяца, вследствие чего в ноябре отказывались выходить на поле.
В то же время президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов заявлял, что клуб в этом сезоне понес большие затраты, которые были связаны с покупкой десяти легионеров, оплатой чартерных рейсов и увеличением премиальных для игроков. При этом Байсеитов пообещал решить вопрос с погашением долгов в ноябре.
Отметим, что по итогам минувшего сезона в КПЛ "Ордабасы" впервые в своей истории завоевал бронзовые медали.
Как известно, футболисты не получают зарплату четыре месяца, вследствие чего в ноябре отказывались выходить на поле.
В то же время президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов заявлял, что клуб в этом сезоне понес большие затраты, которые были связаны с покупкой десяти легионеров, оплатой чартерных рейсов и увеличением премиальных для игроков. При этом Байсеитов пообещал решить вопрос с погашением долгов в ноябре.
Отметим, что по итогам минувшего сезона в КПЛ "Ордабасы" впервые в своей истории завоевал бронзовые медали.