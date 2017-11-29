Считаю Непогодова лучшим вратарем чемпионата Казахстана - футболист "Ордабасы"

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Бейбарыс Алтай-Торпедо 5:1
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Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Арлан Иртыш 3:1
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Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
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Каспий Иртыш 72:47
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Каспий Иртыш 79:48
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Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
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Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
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Спартак Торпедо НН 20:00
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Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
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Астана Иртыш
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Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
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УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Синегорье Тобол 57:77
Иртыш Каспий 49:72
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Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
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Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
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Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Считаю Непогодова лучшим вратарем чемпионата Казахстана - футболист "Ордабасы"

По его мнению, многие украинские футболисты с радостью играли бы в Казахстане.

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Кирилл Ковальчук. Фото с сайта "СЭ"
Кирилл Ковальчук. Фото с сайта "СЭ"
Полузащитник "Ордабасы" Кирилл Ковальчук в интервью украинскому изданию "Спорт Экспресс" поделился своими впечатлениями о сезоне, проведенном в казахстанской премьер-лиге

- Почему внезапно уехали в Шымкент? 

- Поступило хорошее предложение поиграть в развивающемся чемпионате. И тут я точно не прогадал. Многие команды в чемпионате Казахстана не ниже уровнем, чем та же "Заря". Позвал с собой бывшего партнера Пабло Фонтанелло.

Кроме того, в местной лиге выступают и другие мои хорошие знакомые - Вова Аржанов, Франк Джа Джедже, Максим Фещук. В Турции на сборах пересеклись с Сито Риерой, который после двух лет выступления за "Кайрат" уехал в польский "Шленск".

- В Казахстане немало хороших легионеров?

- Да. Тот же Андрей Аршавин, который вроде бы приехал в "Кайрат" доигрывать, показывает настолько высокий уровень футбола, что точно был бы лидером где-нибудь в "Краснодаре" или "Урале". Рядом с ним ярко выступают бразильский полузащитник Исаэль и ивуарийский форвард Гоу, выигравший в этом сезоне с 24 мячами спор бомбардиров.

Очень сильно выглядит и занявший в списке голеадоров второе место Жуниор Кабананга. Этот год для него получился звездным: партнер Дьемерси Мбокани по сборной ДР Конго стал лучшим снайпером Кубка Африки и вошел в пятерку лучших футболистов континента!

- Условия личного контракта вас, как я понимаю, тоже полностью устраивают?

- Да, сначала подписался на год, затем продлили соглашение еще на два сезона. Никаких финансовых проблем не испытываю. Нравится город: в Шымкенте всегда тепло и людно, население - полтора миллиона.

- Беглый взгляд на таблицу чемпионата Казахстана вызывает привычные ассоциации - 12 команд, причем два лидера финишируют с отрывом от преследователей в 20 очков. Ничего не напоминает?

- Это не совсем объективный показатель. Еще за десять туров мы отставали от лидеров на три очка. У ставшей чемпионом "Астаны" и вовсе выиграли два матча из трех, уступив в том самом единственном 0:1 - после гола на 95-й минуте. Эта встреча стала переломной: поражение надломило нас, кроме того, выбыли из строя Фонтанелло и игрок местной сборной Нусербаев.

Последние пять-шесть матчей мы провели без особой мотивации: достать лидеров было уже невозможно, сами же обеспечили себе историческое для Шымкента третье место.

- Что представляет собой как тренер Алексей Петрушин?

- Очень спокойный специалист, которого нужно слушать и все сказанное выполнять. Темпераментом чем-то напоминает Мирона Маркевича. По десять раз ничего повторять не станет, просто сделает свои выводы на твой счет.

Чаще всего мы использовали схему 5-1-3-1, в которой мне отводилась роль и обоих вингеров, и диспетчера, но обычно играл выдвинутого опорника. Функции чистого разрушителя, каким меня видели в чемпионате Украины, ни разу не выполнял.

- Что помешало лучше выступить в Лиге Европы? Блеклое поражение от "Широкого Брега" в квалификации - не то, что на вы рассчитывали?

- Это был какой-то дурной сон. У нас в чемпионате начался бардак: игры перенесли таким образом, что мы сыграли три раза за шесть дней, потом совершили дальний перелет - до места проведения матча добирались почти сутки. В гостях "сгорели" 0:2. А дома забить так и не смогли.

- Прошлый сезон - самый результативный в вашей карьере: отличились целых четыре раза. Самый красивый гол был забит соотечественнику Непогодову?

- Да не сказал бы, что ему. Голы мои выглядели примерно одинаково - ловил мяч на подборе и бил с 16-18 метров. Что касается Непогодова, то лично мне Димина игра очень понравилась. Считаю, что на сегодня он лучший вратарь чемпионата Казахстана. В каждой игре Непогодов смотрелся очень уверенно и часто выручал "Тобол".

Среди других украинцев неплохо выглядел Фещук, почему-то не всегда попадавший в состав своего "Тараза". Вова Аржанов - лидер "Кайсара", очень боевой команды, которая заслуживает большего, чем девятое место.

- Правда ли, что Вячеслав Грозный покидает "Иртыш"?    

- Не будем спешить. Это Казахстан, здесь всякое бывает. До начала сборов еще очень далеко. Все будет зависеть от решения Вячеслава Викторовича: он эту команду вытащил на четвертое место и, соответственно, в еврокубки. Ему нужно памятник поставить в Павлодаре, потому что никто кроме него в "Иртыш" не верил.

- Владимир Аржанов в недавнем интервью сказал, что за три года в Казахстане ни разу не пожалел о своем решении. Можете назвать несколько причин, которые подтверждают его мнение?

- Легко. Чемпионат развивается, приезжие футболисты становятся все сильнее. В клубах есть стабильность - организационная и финансовая. По сути с местным чемпионатом происходит то же, что было у нас восемь-девять лет назад, когда все клубы развивали инфраструктуру.

Я почти уверен, что, получив соответствующее предложение, 70 процентов игроков в чемпионате Украины с радостью отправились бы в Казахстан.

- Неужели всем здесь так нравится?

- Знаю одного, кому не понравилось - Сережа Политыло. Но "Окжетпес", за который он очень неплохо играл под руководством Виктора Пасулько, оказался проблемной командой. Играй он в любом другом клубе, его мнение было бы другим.

Полностью его интервью можно прочитать здесь.

Отметим, что по итогам минувшего сезона в КПЛ "Ордабасы" впервые в своей истории завоевал бронзовые медали. Украинский легионер шымкентского клуба Кирилл Ковальчук в 29 матчах чемпионата забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. 
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