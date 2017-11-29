Лидер "Тараза" ведет переговоры с "Жетысу"

Первую половину 2017 года он провел в Китае.
Вчера 23:53
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Малик Мане. Фото пресс-службы "Тараза"
Сенегальский нападающий "Тараза" Малик Мане близок к переходу в "Жетысу", передает корреспондент Vesti.kz. Обе стороны ведут активные переговоры о контракте.
28-летний Мане летом 2017 года вернулся в "Тараз". В 13 матчах он отличился три раза и отдал две голевые передачи, однако это не спасло команду Ваита Талгаева от вылета из премьер-лиги.
Еще ярче Мане проявил себя в "Таразе" в сезоне-2016, когда стал лучшим бомбардиром команды с 13 забитыми мячами. После этого он полгода защищал цвета "Нэй Мэнгу" из первой лиги Китая, но затем вернулся в Казахстан.
В 2011 году Мане был одним из лидеров "Актобе", засветившись в еврокубках и забив в чемпионате 12 мячей. Также сенегалец поиграл в семи странах, в числе которых Норвегия, Австралия, Саудовская Аравия и Швеция. За сборную Сенегала провел один матч в 2012 году, выйдя на замену в товарищеской игре с Нигером (1:1).
28-летний Мане летом 2017 года вернулся в "Тараз". В 13 матчах он отличился три раза и отдал две голевые передачи, однако это не спасло команду Ваита Талгаева от вылета из премьер-лиги.
Еще ярче Мане проявил себя в "Таразе" в сезоне-2016, когда стал лучшим бомбардиром команды с 13 забитыми мячами. После этого он полгода защищал цвета "Нэй Мэнгу" из первой лиги Китая, но затем вернулся в Казахстан.
В 2011 году Мане был одним из лидеров "Актобе", засветившись в еврокубках и забив в чемпионате 12 мячей. Также сенегалец поиграл в семи странах, в числе которых Норвегия, Австралия, Саудовская Аравия и Швеция. За сборную Сенегала провел один матч в 2012 году, выйдя на замену в товарищеской игре с Нигером (1:1).