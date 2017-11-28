Футболисты и тренеры "Астаны" подарили детям из малообеспеченных семей зимнюю одежду и теплую обувь

Средства на это собрали сами игроки с тренерами.

Ко дню Первого Президента Республики Казахстан футболисты "" поздравили с праздником детей из двух подшефных школ поселка Промышленный, которой располагается в пригороде столицы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Партнеры клуба из общественного фонда "Жан Досым" предоставил список из 30 детей из многодетных, неполных или малообеспеченных семей, которые учатся в школах №57 и 13.Игроки и тренеры четырехкратных чемпионов Казахстана за свои личные деньги купили детям по предоставленным размерам теплые пуховики и зимние ботинки на меху.К сожалению, сами футболисты и тренеры "Астаны" из-за начавшейся подготовки к матчу группового этапапротив чешской "Славии" участие в мероприятии принять не смогли, но передали огромный привет детям через исполнительного директора клуба, который и вручил подарки."За короткий период мы подружились и провели уже вместе не одно мероприятие, - обратился Бекенов к детям. - Надеемся, вам запомнились и наши мастер-классы, и наш талисман барсик, и наши футболисты, которые занимались на открытых уроках физкультуры вместе с вами!Как вы знаете, футбольный клуб "Астана" стал чемпионом Казахстана по футболу и в настоящее время наша команда готовится к последнему, и, пожалуй, самому важному матчу сезона - мы продолжаем бороться за выход в весеннюю стадию Лиги Европы УЕФА. Подготовка эта проходит не в Казахстане - наши игроки и тренеры сейчас в Чехии, но они попросили нас передать вам большой привет и подготовили для вас небольшие подарки, чтобы нынешней зимой, которая обещает быть суровой, вам было тепло и вы не болели.От имени футбольного клуба "Астана" поздравляю вас с Днем Первого Президента Республики Казахстан! Елбасы много делает для воспитания подрастающего поколения, а наша задача - всячески способствовать реализации социальной политики государства, оказывая посильную помощь всем тем, кто в ней нуждается. Мы проводим данную акцию второй раз, так что, можно сказать, что наша помощь детям из многодетных, неполных или малообеспеченных семей стала не только точечной, но и регулярной!"Кроме подарков футбольный клуб приготовил детям угощения, а также совместно с развлекательным центром "Балдаурен" бесплатно предоставил детям возможность провести досуг в популярном развлекательном центре.