Кабананга установил рекорд "Астаны" по голам в КПЛ за сезон

Ранее этот рекорд принадлежал Фокси Кетевоаме.
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Фото с сайта fca.kz
Форвард "Астаны" Жуниор Кабананга установил рекорд клуба по голам в КПЛ за сезон, сообщается на сайте столичной команды.
Кабананга 19 раз отличился в матчах премьер-лиги, став самым результативным. Форвард опередил в этом показателе экс-игрока "Астаны" Фокси Кетевоаму, который в сезоне 2014 года c 16-ю голами стал лучшим бомбардиром чемпионата.
На третьем месте по этому показателю Патрик Твумаси, который в этом сезоне забил 13 голов в чемпионате Казахстана.
Напомним, что "Астана" 7 декабря в Праге сыграет со "Славией" в рамках группового этапа Лиги Европы. Для выхода в плей-офф турнира команде необходима только победа.