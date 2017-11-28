Экс-футболист сборной Узбекистана покинул "Атырау"

32-летний футболист продолжит свою карьеру на родине.
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Шавкат Саломов (справа). Фото с сайта ФК "Атырау"
Атакующий полузащитник "Атырау" Шавкат Саломов покинул команду в связи с завершением контракта, сообщает корреспондент Vesti.kz.
32-летний узбекский футболист продолжит выступления на родине.
Свою карьеру в Казахстане Саломов начинал в 2013 году, когда подписал контракт с талдыкорганским "Жетысу". В следующем сезоне Саломов защищал цвета карагандинского "Шахтера". "Атырау" стал третьей командой для узбекского футболиста в Казахстане. В сезоне-2017 он провел за "нефтяников" 25 матчей, забил два мяча и сделал три голевые передачи.
За сборную Узбекистана Саломов сыграл 12 матчей и забил один гол. В 2011 году в составе своей национальной команды он выходил в полуфинал Кубка Азии.