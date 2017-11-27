У "Кайрата" в последние годы были сильные футболисты, но слабые тренеры. У "Астаны" все наоборот - эксперт

При этом он считает, что Феррер заслужил шанс остаться в алматинском клубе на следующий сезон.

Алматинский ФК "Кайрат" на днях продлил контракт на два года с Карлосом Феррером. По мнению известного ветерана футбола Юсупа Шадиева, испанский тренер своей работой заслужил остаться в команде на следующий сезон. Вот что он рассказал корреспонденту Vesti.kz по этому поводу.



- Сложно сказать, как отработает Феррер в следующем году. Хотя вторую часть минувшего сезона провел неплохо. Дал результат, при нем команда ни разу не проиграла. Время покажет, какой он тренер, ведь до "Кайрата" в основном трудился с молодежью. При этом много молодых футболистов привлекает в состав. Видимо, растет. Во всяком случае, заслужил свой шанс остаться в клубе на будущий сезон, - рассказал Шадиев.



- Как считаете, для него важно удачно стартовать в новом сезоне, чего не удавалось "Кайрату" при других специалистах?



- По-разному было. Вспомните 2015 год. Команда при Вайссе во втором круге шла неплохо, в 27-м туре имела четырехочковый отрыв от "Астаны", но за четыре тура до завершения чемпионата начала терять преимущество. Сыграла вничью на своем поле с "Атырау" (0:0), после чего дома проиграла "Астане" (0:1). В итоге, упустила чемпионство. У "Кайрата" всегда были перепады в игре. В свою очередь "Астана" более ровно проходила сезон.



В этом году "Кайрат", особенно в конце чемпионата, выигрывал за счет индивидуальной игры своих футболистов. То Гоу забьет, то Исламхан, то Аршавин. При этом была уверенность, что у "Кайрата" кто-то обязательно забьет, хоть коллективной игры было мало.



У "Астаны" лучше поставлена командная игра, но по подбору исполнителей она уступала "Кайрату". Возьмите тех же защитников, Суюмбаев будет посильнее Шомко, так как лучше действует в защите. Это мое мнение. Два центральных защитника у "Кайрата" неплохие. Еще Куантаев есть.



"Кайрат - мощная команда. На 60 процентов выиграет чемпионат в следующем году, если не подведет тренер. У "Астаны" все наоборот - сильный специалист, слабые футболисты. Чувствуется во всем рука Стойлова. Все четыре чемпионства выиграл болгарин. Он умел готовить команду на весь сезон и грамотно проводить ротацию состава. В "Кайрате" в последние годы игру определяли футболисты, тогда как не было сильного тренера, как в "Астане". Надеемся, у Феррера все получится в "Кайрате" в следующем году.



Напомним, Карлос Феррер возглавил "Кайрат" в середине сезона, когда в отставку был отправлен грузинский специалист Кахабер Цхададзе. При испанце алматинцы не проиграли ни одного матча во второй части чемпионата, финишировав на втором месте. На днях клуб продлил с ним контракт на два года.