У "Кайрата" в последние годы были сильные футболисты, но слабые тренеры. У "Астаны" все наоборот - эксперт

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СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Спартак М Зенит 3:1
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Яблонец Славия П 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
ЦСКА Адмирал 3:1
СКА Барыс 9:1
Динамо М Авангард 2:1
Слован Куньлунь Ред Стар 2:1 ОТ
Автомобилист Спартак 4:2
Лада Торпедо НН 0:2
Йокерит Сибирь 2:1
Слован Адмирал 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 3:2 Б
Сарыарка Горняк Уч 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 1:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 5:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 5:3
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 1:0
Шахтер СДЮШОР № 7
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Дева Брага/ААУМ 5:8
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 65:39
Казахстан Ирак 82:76 ОТ
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
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Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
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Волейбол. Высшая лига 2017/18
Динамо-Костанай Динамо-Казыгурт 0:3
Жайык Кайсар 1:3
Жетысу-Жастар Актобе 0:3
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Англия Казахстан 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Сток Сити Ливерпуль 02:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Локомотив Барыс 22:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 3:2
Сарыарка Южный Урал 2:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 1:2
Алматы Темиртау 0:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 1:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Аят 1:0
Кайрат Актобе 2:1
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Локомотив Барыс 22:00
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Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
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Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 3:2
Сарыарка Южный Урал 2:0
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
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Алматы Темиртау 0:2
Кулагер Номад 1:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 1:0
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад
Горняк Номад
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Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
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Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
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Бенфика Базель 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
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Локомотив Пл Верея 21:30
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Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
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Маяк Акжайык
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Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
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Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
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Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

У "Кайрата" в последние годы были сильные футболисты, но слабые тренеры. У "Астаны" все наоборот - эксперт

При этом он считает, что Феррер заслужил шанс остаться в алматинском клубе на следующий сезон.

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12 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

Алматинский ФК "Кайрат" на днях продлил контракт на два года с Карлосом Феррером. По мнению известного ветерана футбола Юсупа Шадиева, испанский тренер своей работой заслужил остаться в команде на следующий сезон. Вот что он рассказал корреспонденту Vesti.kz по этому поводу. 

- Сложно сказать, как отработает Феррер в следующем году. Хотя вторую часть минувшего сезона провел неплохо. Дал результат, при нем команда ни разу не проиграла. Время покажет, какой он тренер, ведь до "Кайрата" в основном трудился с молодежью. При этом много молодых футболистов привлекает в состав. Видимо, растет. Во всяком случае, заслужил свой шанс остаться в клубе на будущий сезон, - рассказал Шадиев.

- Как считаете, для него важно удачно стартовать в новом сезоне, чего не удавалось "Кайрату" при других специалистах?

- По-разному было. Вспомните 2015 год. Команда при Вайссе во втором круге шла неплохо, в 27-м туре имела четырехочковый отрыв от "Астаны", но за четыре тура до завершения чемпионата начала терять преимущество. Сыграла вничью на своем поле с "Атырау" (0:0), после чего дома проиграла "Астане" (0:1). В итоге, упустила чемпионство. У "Кайрата" всегда были перепады в игре. В свою очередь "Астана" более ровно проходила сезон. 

В этом году "Кайрат", особенно в конце чемпионата, выигрывал за счет индивидуальной игры своих футболистов. То Гоу забьет, то Исламхан, то Аршавин. При этом была уверенность, что у "Кайрата" кто-то обязательно забьет, хоть коллективной игры было мало.

У "Астаны" лучше поставлена командная игра, но по подбору исполнителей она уступала "Кайрату". Возьмите тех же защитников, Суюмбаев будет посильнее Шомко, так как лучше действует в защите. Это мое мнение. Два центральных защитника у "Кайрата" неплохие. Еще Куантаев есть. 

"Кайрат - мощная команда. На 60 процентов выиграет чемпионат в следующем году, если не подведет тренер. У "Астаны" все наоборот - сильный специалист, слабые футболисты. Чувствуется во всем рука Стойлова. Все четыре чемпионства выиграл болгарин. Он умел готовить команду на весь сезон и грамотно проводить ротацию состава. В "Кайрате" в последние годы игру определяли футболисты, тогда как не было сильного тренера, как в "Астане". Надеемся, у Феррера все получится в "Кайрате" в следующем году.

Напомним, Карлос Феррер возглавил "Кайрат" в середине сезона, когда в отставку был отправлен грузинский специалист Кахабер Цхададзе. При испанце алматинцы не проиграли ни одного матча во второй части чемпионата, финишировав на втором месте. На днях клуб продлил с ним контракт на два года. 

  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Тима Сегодня 19:14
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2654
Суймбаев сильнее Шомко ха ха ха)))) А Вы приколист
Ответить 1
 
Абай Сансызбаев Сегодня 19:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 134
Тима,это его личное мнение. Я его не разделяю, Шомко однозначно сильнее!
Ответить 1
 
Каппас Жакупов Сегодня 19:19
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2823
После такого интервью вопрос, тогда почему 4-х кратный ЧЕМПИОН АСТАНА?
Ответить -1
 
Абай Сансызбаев Сегодня 19:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 134
Каппас Жакупов,он же сказал - потому что Астану возглавлял Стойлов! Если бы Кайрат возглавлял Стойлов, то Астане нечего было бы ловить! Правда при Стойлове не все кайратовцы остались бы в команде, он разгильдяйства не терпит! А так Шадиев все в точку сказал!
Ответить 2
 
Каппас Жакупов Сегодня 20:22
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2823
Абай Сансызбаев,Юсуп пишет, что у Астаны слабые футболисты .Какой ты знаток футбола, если пишешь, что Шадиев всё написал в точку. Ты хоть тренера гения поставь в команду, но игру делают игроки. Да, наш тренер лучший в Казахстане!
Ответить -2
 
Жандос Алимбеков Сегодня 19:24
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Қайрат болса кубок алудан мықты
Ответить 1
 
Мухали ....... Сегодня 19:27
Статус: Дублёр
Рейтинг: 183
Щааааааасссс "комнатные солдаты" схлестнутся!!!!!!А этот ветеран тот еще прогнозист и аналитик!!!посмотри таблицу-пропущенные мячи!!!!у кого защита лучше?????!!!!сравнил Суюмбаева и Шомко, а почему не с Логвиненко к примеру?
Ответить 2
 
Марат Токтаев Сегодня 19:30
Статус: Дублёр
Рейтинг: 113
Мухали ......., юноша, успокойся(((
Ответить 0
 
TROLLJEGEREN Сегодня 19:58
Статус: Профи
Рейтинг: 475
Опять наброс... Сейчас в атаку пойдут тролли.
Ответить -1
 
Марат Токтаев Сегодня 20:20
Статус: Дублёр
Рейтинг: 113
TROLLJEGEREN, трррооолллььь, это ты.
Ответить 0
 
WARden Сегодня 20:11
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1355
Около 30% голов Қайрата забил Жерар Гоу. Без него результата такого не будет.
Ответить 1
 
Darkhan Сегодня 20:14
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 695
Смысле Шомко слабее Суюембаева тогда почему Кайрат больше пропустил чем Астана
Ответить -1
 