Бывший партнер Чижова по "Окжетпесу" ответил на его скандальное интервью про алкоголь и казахстанских футболистов

Его также не устроили стадионы, посещаемость матчей и квартира.

Бывший защитник молодежной сборной Казахстана Кирилл Пасичник в интервью корреспонденту Vesti.kz опроверг слова украинца Александра Чижова о постоянных нарушениях режима футболистами премьер-лиги.



Ранее Чижов дал интервью, в котором заявил, что казахстанские игроки "пьют крепко и по полной". Также он раскритиковал стадионы и посещаемость матчей.



- Вы выступали с Чижовым в "Окжетпесе" в 2015 году. Согласны с его мнением?



- Да, я читал то интервью. В корне не согласен с мнением о том, что в Казахстане футбол на низком уровне. Игра номер один постоянно развивается и Казахстан не исключение.



Что касается спиртных напитков, то мои друзья, с кем я играл в премьер-лиге, никогда не позволяли себе этого в разгар сезона. Возможно, по окончании сезона кто-то и расслаблялся, но так, чтобы напиваться... Речи об этом точно не шло. У многих команд строгие требования по соблюдению режима, вплоть до отчисления из клуба. Игрок дважды подумает перед тем, как совершать такую глупость. Так что тут Саша не прав.



- Также Чижов отметил наглость арендодателей квартир в Кокшетау, которые "заламывали" цены для футболистов. Приходилось ли вам также платить по 800 долларов за квартиру?



- Честно сказать, с таким мне сталкиваться не приходилось. С Саней Чижовым мы вместе играли в "Окжетпесе". Тогда мы жили на базе, где нас все устраивало - питание, проживание и все остальные было приемлемым. Позже, в "Байтереке" мы также жили на базе клуба, где нам все нравилось.



После того, как мы с "Окжетпесом" вышли в премьер-лигу, руководство клуба поселило нас в гостиницу. Так что я не видел смысла снимать жилье. А в Астане я снимал квартиру. Соглашусь, что город сам по себе не дешевый.



Напомним, Пасичник является воспитанником украинского "Днепра". В Казахстане 24-летний защитник защищал цвета "Астаны", "Окжетпеса", "Атырау" и "Байтерек". С февраля 2017 года является футболистом узбекской "Бухары", за который успел провести 14 матчей и забить один гол.



Интервью Пасичника - футболе в Казахстане и Узбекистане