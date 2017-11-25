Таланты КПЛ. Кого подписала "Астана" в межсезонье

Столичный клуб в четвертый сезон подряд выиграл "золото" национального чемпионата.
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Юрий Перцух (справа). Фото с сайта ФК "Астана"
"Астана" подписала контракты на три года с двумя самыми перспективными футболистами Казахстана - Бахтиером Зайнутдиновым из "Тараза" и Юрием Перцухом из "Акжайыка". Ими интересовались и другие клубы, в том числе "Кайрат", находящийся в постоянном поиске талантливой молодежи. Однако действующий чемпион сработал оперативно на трансферном рынке. О его новобранцах более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Юрий Перцух, 21 год, атакующий полузащитник
Является воспитанником алматинского футбола, в 2013 году начинал карьеру в ЦСКА, где, кстати, играл под руководством Вахида Масудова. В дальнейшем выступал за столичный "Байтерек" и петропавловский "Кызыл-Жар СК". Зимой был приглашен Масудовым на просмотр в "Акжайык". Полузащитник не разочаровал казахстанского тренера, в результате чего подписал контракт с уральским клубом. За "Акжайык" дебютировал в гостевом матче седьмого тура с "Таразом" (0:0), выйдя на замену на 68-й минуте вместо Джоана Аренаса.
Масудов достаточно лестно отзывался о своем подопечном (на снимке №28), подчеркивая его лидерские качества и скачок в игровом плане. По мнению тренера, у Перцуха сумасшедший потенциал, позволяющий ему со временем заиграть за национальную сборную и стать звездой чемпионата Казахстана.
В нынешнем сезоне за "Акжайык" Перцух провел 26 игр, из них в 20 случаях выходил в стартовом составе. Забил два гола и отдал три результативные передачи, заработав пять предупреждений.
За молодежную сборную Казахстана отыграл пять матчей.
В номинации "Лучший молодой футболист-2017" занял третье место, а также стал вторым в номинации "Открытие сезона".
Бахтиер Зайнутдинов, 19 лет, полузащитник
Является воспитанником таразского футбола. В 2013 году признавался лучшим полузащитником в первенстве среди молодежных команд клубов премьер-лиги 1998 года рождения. При этом "Тараз" в турнире занял третье место.
За основной состав "Тараза" дебютировал в домашнем матче первого тура с "Шахтером" (0:0), когда вышел на замену во втором тайме вместо Жакыпа Кожамберды.
Интересно, что в его лучших матчах "Тараз" потерпел поражения. В домашнем поединке 31-го тура с "Шахтером" оформил дубль, но подопечные Ваита Талгаева уступили 2:3. С аналогичным результатом таразцы проиграли в 32-м туре в Атырау, хотя Бахтиер (на снимке №11) также занес в свой актив два мяча.
Всего за южан провел 27 матчей, 24 раза выходил в основном составе, забил семь мячей и отдал три результативные передачи при одном заработанном предупреждении.
За молодежную сборную Казахстана провел четыре матча, забил один гол. Также вызывался на учебно-тренировочный сбор национальной сборной в Талгар и против той же "молодежки" отметился голом в первой контрольной игре (4:1).
По завершении чемпионата был признан лучшим молодым футболистом Казахстана и открытием сезона в премьер-лиге.
Юрий Перцух, 21 год, атакующий полузащитник
Является воспитанником алматинского футбола, в 2013 году начинал карьеру в ЦСКА, где, кстати, играл под руководством Вахида Масудова. В дальнейшем выступал за столичный "Байтерек" и петропавловский "Кызыл-Жар СК". Зимой был приглашен Масудовым на просмотр в "Акжайык". Полузащитник не разочаровал казахстанского тренера, в результате чего подписал контракт с уральским клубом. За "Акжайык" дебютировал в гостевом матче седьмого тура с "Таразом" (0:0), выйдя на замену на 68-й минуте вместо Джоана Аренаса.
Масудов достаточно лестно отзывался о своем подопечном (на снимке №28), подчеркивая его лидерские качества и скачок в игровом плане. По мнению тренера, у Перцуха сумасшедший потенциал, позволяющий ему со временем заиграть за национальную сборную и стать звездой чемпионата Казахстана.
В нынешнем сезоне за "Акжайык" Перцух провел 26 игр, из них в 20 случаях выходил в стартовом составе. Забил два гола и отдал три результативные передачи, заработав пять предупреждений.
За молодежную сборную Казахстана отыграл пять матчей.
В номинации "Лучший молодой футболист-2017" занял третье место, а также стал вторым в номинации "Открытие сезона".
Бахтиер Зайнутдинов, 19 лет, полузащитник
Является воспитанником таразского футбола. В 2013 году признавался лучшим полузащитником в первенстве среди молодежных команд клубов премьер-лиги 1998 года рождения. При этом "Тараз" в турнире занял третье место.
За основной состав "Тараза" дебютировал в домашнем матче первого тура с "Шахтером" (0:0), когда вышел на замену во втором тайме вместо Жакыпа Кожамберды.
Интересно, что в его лучших матчах "Тараз" потерпел поражения. В домашнем поединке 31-го тура с "Шахтером" оформил дубль, но подопечные Ваита Талгаева уступили 2:3. С аналогичным результатом таразцы проиграли в 32-м туре в Атырау, хотя Бахтиер (на снимке №11) также занес в свой актив два мяча.
Всего за южан провел 27 матчей, 24 раза выходил в основном составе, забил семь мячей и отдал три результативные передачи при одном заработанном предупреждении.
За молодежную сборную Казахстана провел четыре матча, забил один гол. Также вызывался на учебно-тренировочный сбор национальной сборной в Талгар и против той же "молодежки" отметился голом в первой контрольной игре (4:1).
По завершении чемпионата был признан лучшим молодым футболистом Казахстана и открытием сезона в премьер-лиге.