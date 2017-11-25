Лидер и капитан "Атырау" решил остаться в клубе

На экс-футболиста сборной Казахстана претендовали несколько клубов премьер-лиги.
Сегодня 15:15
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Фото с сайта ФК "Атырау"
Атакующий полузащитник "Атырау" Марат Хайруллин решил остаться в клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На экс-футболиста сборной Казахстана претендовали несколько клубов премьер-лиги, однако Хайруллин не стал менять свое рабочее место. В настоящее время обе стороны ведут переговоры о новом контракте.
Продолжат выступления за "нефтяников" и полузащитник Эдуард Сергиенко, защитники Руслан Эсатов и Антон Чичулин, а также голкипер Жасур Нарзикулов.
Свою карьеру в Казахстане Хайруллин начал в 2007 году. Тогда воспитанник казанского "Рубина" подписал контракт с "Актобе" и на протяжении восьми с половиной сезонов защищал цвета этого клуба. В 2010 году играл в составе "Волги" из Нижнего Новгорода. Сезон-2016 Хайруллин провел в кокшетауском "Окжетпесе", откуда и перешел в "Атырау". За сборную Казахстана сыграл 13 матчей.
На экс-футболиста сборной Казахстана претендовали несколько клубов премьер-лиги, однако Хайруллин не стал менять свое рабочее место. В настоящее время обе стороны ведут переговоры о новом контракте.
Продолжат выступления за "нефтяников" и полузащитник Эдуард Сергиенко, защитники Руслан Эсатов и Антон Чичулин, а также голкипер Жасур Нарзикулов.
Свою карьеру в Казахстане Хайруллин начал в 2007 году. Тогда воспитанник казанского "Рубина" подписал контракт с "Актобе" и на протяжении восьми с половиной сезонов защищал цвета этого клуба. В 2010 году играл в составе "Волги" из Нижнего Новгорода. Сезон-2016 Хайруллин провел в кокшетауском "Окжетпесе", откуда и перешел в "Атырау". За сборную Казахстана сыграл 13 матчей.