Тренер молодежной сборной Казахстана по футболу получил предложение от "Тобола"

Минувший сезон костанайцы завершили на пятом месте.
Сегодня 18:21
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Владимир Никитенко. Фото сайта КФФ
Известный казахстанский специалист Владимир Никитенко может возглавить костанайский футбольный клуб "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В настоящее время 60-летний Никитенко тренирует молодежную сборную Казахстана по футболу, которая при нем набрала шесть очков в квалификации Евро-2019 (одна победа и три ничьи).
До молодежной сборной Владимир Никитенко тренировал многие отечественные клубы, среди которых "Кайрат", "Актобе", "Кайсар", "Атырау" и другие. В качестве старшего тренера выигрывал Кубок России с грозненским "Тереком". С семейским "Елимаем" и "Актобе" из одноименного города становился чемпионом страны. Является неоднократным победителем Кубка и Суперкубка Казахстана.
Ранее стало известно о том, что "Тобол" покинул россиянин Роберт Евдокимов, под руководством которого костанайцы завершили сезон КПЛ-2017 на пятом месте.
В настоящее время 60-летний Никитенко тренирует молодежную сборную Казахстана по футболу, которая при нем набрала шесть очков в квалификации Евро-2019 (одна победа и три ничьи).
До молодежной сборной Владимир Никитенко тренировал многие отечественные клубы, среди которых "Кайрат", "Актобе", "Кайсар", "Атырау" и другие. В качестве старшего тренера выигрывал Кубок России с грозненским "Тереком". С семейским "Елимаем" и "Актобе" из одноименного города становился чемпионом страны. Является неоднократным победителем Кубка и Суперкубка Казахстана.
Ранее стало известно о том, что "Тобол" покинул россиянин Роберт Евдокимов, под руководством которого костанайцы завершили сезон КПЛ-2017 на пятом месте.