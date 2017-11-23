"Астана" подписала лучшего молодого футболиста Казахстана 2017 года

Ранее в столичный клуб перешел атакующий полузащитник "Акжайыка".
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Фото с сайта ФК "Астана"
Футбольный клуб "Астана" подписал контракт с полузащитником "Тараза" Бахтиером Зайнутдиновым, который по итогам сезона-2017 был признан лучшим молодым игроком и открытием сезона в премьер-лиге. Об этом информирует официальный сайт столичного клуба.
Трудовое соглашение рассчитано на три года.
19-летний футболист, способный сыграть как в центре поля, так и на левом фланге, является воспитанником "Тараза". Свой первый матч за основной состав южан он сыграл лишь в этом году, до этого выступая за дублирующий состав клуба.
В сезоне 2017 года Зайнутдинов провел 27 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.
В активе полузащитника имеются матчи за юношеские сборные Казахстана U-16 и U-19. В этом сезоне провел четыре игры за молодежную сборную в квалификации чемпионата Европы.
Напомним, ранее "Астана" подписала атакующего полузащитника "Акжайыка" Юрия Перцуха. Подробности можно прочитать здесь.
Трудовое соглашение рассчитано на три года.
19-летний футболист, способный сыграть как в центре поля, так и на левом фланге, является воспитанником "Тараза". Свой первый матч за основной состав южан он сыграл лишь в этом году, до этого выступая за дублирующий состав клуба.
В сезоне 2017 года Зайнутдинов провел 27 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.
В активе полузащитника имеются матчи за юношеские сборные Казахстана U-16 и U-19. В этом сезоне провел четыре игры за молодежную сборную в квалификации чемпионата Европы.
Напомним, ранее "Астана" подписала атакующего полузащитника "Акжайыка" Юрия Перцуха. Подробности можно прочитать здесь.