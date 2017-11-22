Он дебютировал в КПЛ в прошлом сезоне.
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Фото с сайта kazfootball.kz
Первым новичком ФК "Астана" стал 21-летний полузащитник Юрий Перцух, сообщает KazFootball.kz.
Футболист в прошедшем сезоне дебютировал в премьер-лиге в составе "Акжайыка" и стал одним из открытий сезона. За уральцев провел 24 матча, забил два мяча и заработал пять предупреждений.
В команду мастеров Перцух попал в 2013 году - в ЦСКА, за который также выступал в 2015 году. В его карьере также были в 2014 году столичный "Байтерек" и в 2016 году петропавловский "Кызыл-Жар СК". В составе молодежной сборной Казахстана (U-21) сыграл 5 матчей.