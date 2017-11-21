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Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
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Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
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Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

В "Арсенале" подарили разговорник. Что надо знать о будущем новичке "Тобола" Канкаве

Ранее бывший футболист "Днепра" признавался игроком года в Грузии.

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Фото с сайта sports.ru
Фото с сайта sports.ru

На фоне информации о возможном переходе капитана сборной Грузии Джабы Канкавы в "Тобол" корреспондент Vesti.kz подготовил материал о будущем новобранце костанайского клуба и выделил игровые особенности, которые, как нельзя кстати пригодятся его будущему тренеру.

Грузинский аналог Гаттузо
На поле Джаба исполняет роль опорного полузащитника, который не брезгует оборонительными действиями. Порой действует грубо и отличается жесткостью на поле. Так, после перехода во французский "Реймс" в августе 2015 года он провел 48 игр, где получил 15 желтых карточек и трижды зарабатывал удаления.

О непростом характере также вспоминал и его бывший одноклубник по "Днепру" и сборной Грузии Леван Гулардава:
"Джаба обычно всегда молчит. Эдакий молчун в жизни, однако, на поле превращается в совсем другого человека. Раз Сергей Мизин (бывший футболист "Днепра" - прим. автора) ему "торбу напихал". Джаба не выдержал и дал "ответку". В итоге, полюбовная история получилась. Мизин увидел, что парень с характером, и решил конфликт не разжигать. Грузины никогда ни к кому просто так не лезут. Мизин, кстати, если на тренировке пихал, то сразу после того, как с поля выходили, подходил и извинялся. Просил не обижаться, хотя "напихать" любил".

Признавался игроком года в Грузии
Этого почетного звания Джаба удостоился в 2015 году, когда вместе с бывшим клубом "Днепром" добрался до финала Лиги Европы, где уступил будущему победителю "Севилье" (2:3). Джаба опередил в голосовании нападающего "Витесса" Валерия Казаишвили и защитника "Рубина" Соломона Кверквелию.

В "Арсенале" подарили разговорник
В бытность игроком киевского "Арсенала" его одноклубник и партнер по национальной команде Леван Гулардава, отмечал первые дни нашего героя в составе киевлян, где, будучи новичком, испытывал определенные трудности в разговорном языке, стесняясь говорить по-русски и на украинском.

"Помню, Джабу привезли в "Арсенал", и один из футболистов взял его за руку и привел ко мне в комнату. Говорит, Джаба ничего не понимает, хоть поговори с ним. Он реально ничего не понимал! В первые дни купил ему разговорник, чтобы он начал учиться. Джаба - очень скромный и стеснительный человек. Очень комплексует по поводу того, что может что-то не так сказать и над ним потом будут смеяться. Потому он как можно реже на русском говорит",- вспоминает Леван.  

Один из лучших игроков "Днепра" в XXI веке
Таким громким титулом Джаба был награжден за огромный вклад в успех днепропетровской команды в новом столетии, где самым главным достижением можно бесспорно назвать финал Лиги Европы в 2015 году. Джаба присоединился к команде еще при Олеге Протасове, но окончательно закрепился в составе лишь при Хуанде Рамосе, когда вернулся из аренды в 2012 году. Выгрызал центр поля как настоящий питбуль. Считается незаменимым игроком опорной зоны. А как человека с большой буквы его  характеризует неигровой эпизод - спасение жизни игрока "Динамо" Олега Гусева после столкновения с вратарем "Днепра" Денисом Бойко.

Автор красивого гола в ворота сборной Германии
Помимо жесткости на поле Джаба отличается еще и поставленным ударом. Так, в отборочных играх ЕВРО-2016 Джаба красивым ударом оставил не у дел Мануэля Нойера и сравнял счет в матче с Германией, где также был признан лучшим игроком поединка.

Попал в ТОП-10 спортсменов, которые спасли чужие жизни
Про известный эпизод с участием возможного новобранца костанайцев слышали многие. Напомним, что играя в украинском "Днепре" против киевского "Динамо", Джаба оказал первую помощь капитану столичной команды Олегу Гусеву, который после столкновения с голкипером Денисом Бойко был на волосок от смерти. Самоотверженные действия игрока и оказанная им первая медицинская помощь помогли спасти жизнь игроку. Этот храбрый поступок не остался незамеченным со стороны различных СМИ и медиа, которые даже включили Канкаву в список десяти спортсменов, спасших жизни людей, где наряду с ним туда вошли также футболисты Клод Макелеле, Валерий Божинов и Кевин Кураньи, а также Майк Тайсон. 

Награжден Знаком почета Госслужбы Украины
И еще немного слов о том спасении Гусева. Как вспоминает сам Джаба, это не первый случай, когда ему приходилось выступать в роли скорой помощи.

"У меня уже были такие моменты, поэтому я знал, что делать. Однажды пришлось таким вот образом помогать партнеру по сборной. Что же касается навыков, то когда-то об этом рассказывали врачи. Я и запомнил", - добавляет Джаба.

За проявленный героизм и помощь в непредвиденной ситуации Джаба был награжден Знаком почета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Любитель играть в футбольные симуляторы
Джаба известен любовью поиграть в различные видеоигры. А любимой своей игрой называет PES. Также этой слабостью отличается и его бывший одноклубник по "Днепру" и товарищ по сборной Грузии Александр Кобахидзе, с которым Канкава проводит немало времени за приставкой.

Скромный парень
У себя на родине Джаба пользуется не меньшей популярностью, чем бывший игрок "Динамо" и "Милана", а теперь еще и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Однако сам игрок подходит к этим сравнениям с осторожностью и считает Каладзе игроком совсем другого уровня.

"Я не могу сравнивать себя с Кахой, ведь он играл на другом уровне. Гораздо более высоком, чем я. Но то, что меня знают, это бесспорно, приятно", - скромничает Джаба.

Не любитель давать интервью
Потенциальный новичок "Тобола" не особо идет на контакт с представителями СМИ. Об этом любит вспоминать его близкий друг и также бывший игрок "Днепра" Леван Гулардава, супруга которого является журналисткой, пишущей о футболе. Ей как раз Джаба и отказал в интервью, объясняя причину в контрактных обязательствах перед клубом.

"Джаба обычно не дает интервью. Саша (супруга Гулардавы, прим. автора)  сказала, чтобы больше его у нас не видела. Он у нас на свадьбе свидетелем был. А после того, как отказал ей в интервью, Саша сказала, что он больше не свидетель. Джаба доказывает, присылает смс, что в контракте написано «без разрешения клуба давать интервью нельзя". Но Сашу это особо не успокоило. Джаба ведь вообще особо не общается с прессой, не любит. Как только ему журналист смс напишет с просьбой об интервью, он сразу ее пересылает Саше. Мол, смотри, я вот отказал", - добавляет Гулардава.

Едва не стал игроком "Кайрата"
Ранее в СМИ уже появлялась информация об интересе алматинского "Кайрата" к Джабе Канкаве. Несмотря на вылет "Реймса" из Лиги 1, Джаба решил остаться во Франции еще на пару сезонов. Однако в клубе ему указали на дверь, не давая возможности тренироваться с основным составом. Надеемся, что в лице такого футболиста, имеющего опыт выступления на высоком уровне, "Тобол" точно не прогадает, а КПЛ приобретет еще одного мастера своего дела.

Фото с сайтов: sports.ru, football.ua, sovsport.ru, matchday.ua,sportarena.com   

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