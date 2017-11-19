Воспитанник "Вильярреала" объявил об уходе из "Кайрата"

Ранее из алматинского клуба ушли Жарко Маркович и Жерар Гоу.
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Испанский защитник "Кайрата" Сезар Арсо объявил об уходе из алматинского клуба. Об этом сам футболист написал на своей странице в Instagram.
"Спасибо "Кайрату" и всем болельщикам за эти два года. Это был приятный опыт, изучить страну и людей в Казахстане. Также благодарю товарищей по команде и тренера, я уверен, что фанаты будут наслаждаться игрой в следующем сезоне. Удачи", - написал Арсо.
В "Кайрат" испанец перешел в июле 2016 года, подписав двухлетний контракт. Арсо является воспитанником футбольного клуба "Вильяреал", где защитник и начал свою карьеру в 2002 году.
Ранее состав "Кайрата" покинул его коллега по амплуа сербский защитник Жарко Маркович и ивуарийский форвард Жерар Гоу. Также сообщалось, что за ними может последовать нападающий сборной Казахстана по футболу Бауыржан Турысбек.