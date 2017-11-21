Нападающий "Астаны" Твумаси может продолжить карьеру в немецкой бундеслиге

Ганец играет в Казахстане с 2013 года.
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Патрик Твумаси. Фото пресс-службы "Астаны"
Обозреватель немецкого сайта Fussballeck.com Йохан Майер в беседе с корреспондентом Vesti.kz сообщил о возможном трансфере нападающего "Астаны" Патрика Твумаси в клуб немецкой бундеслиги.
"Твумаси рассматривается "Штутгартом" в качестве усиления. Неплохой игрок и за сравнительно небольшие деньги. Он входит в расширенный список В зимнее трансферное окно за ним начнется охота. Мне известно, что его приметили клубы Турции и Шотландии. Однако, на мой взгляд, переезд в Германию выглядит оптимальнее всего", - отметил Майер.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Твумаси интересовались клубы Украины, Шотландии и Турции.
23-летний Твумаси в этом сезоне забил три гола в четырех матчах Лиги Европы, а летом в квалификации Лиги чемпионов он отличился пять раз в шести играх. Он лучший бомбардир клуба в текущем розыгрыше еврокубков.
За "Астану" Твумаси выступает с 2013 года, но первую половину сезона-2014 он провел в российском "Амкаре". В 108 матчах КПЛ ганец забил 40 голов и четырежды становился чемпионом Казахстана.
Вместе с "Астаной" Твумаси играл в групповом раунде ЛЧ и дважды - в групповой стадии ЛЕ, а этой осенью он дебютировал в сборной Ганы, за которую успел провести две встречи.
"Твумаси рассматривается "Штутгартом" в качестве усиления. Неплохой игрок и за сравнительно небольшие деньги. Он входит в расширенный список В зимнее трансферное окно за ним начнется охота. Мне известно, что его приметили клубы Турции и Шотландии. Однако, на мой взгляд, переезд в Германию выглядит оптимальнее всего", - отметил Майер.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Твумаси интересовались клубы Украины, Шотландии и Турции.
23-летний Твумаси в этом сезоне забил три гола в четырех матчах Лиги Европы, а летом в квалификации Лиги чемпионов он отличился пять раз в шести играх. Он лучший бомбардир клуба в текущем розыгрыше еврокубков.
За "Астану" Твумаси выступает с 2013 года, но первую половину сезона-2014 он провел в российском "Амкаре". В 108 матчах КПЛ ганец забил 40 голов и четырежды становился чемпионом Казахстана.
Вместе с "Астаной" Твумаси играл в групповом раунде ЛЧ и дважды - в групповой стадии ЛЕ, а этой осенью он дебютировал в сборной Ганы, за которую успел провести две встречи.