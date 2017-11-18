Думаю, футбол выиграет от назначения Кожагапанова вице-министром культуры и спорта РК - специалист

Ранее Кожагапанов заведовал футбольным хозяйством страны.
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Фото с сайта ФФК
Казахстанский специалист Агадилда Хасенов в беседе с корреспондентом Vesti.kz отметил, что Ерлану Кожагапанову в новой должности вице-министра культуры и спорта РК выпала возможность показать себя последовательным человеком.
- Как считаете, Кожагапанов уделит должное внимание футболу исходя из предыдущей должности в казахстанской федерации футбола?
- Сложно это предположить, но отталкиваясь от того, что он был активным человеком, а также инициировал строительство футбольных манежей, то все возможно. Может быть, на тот момент строительство крытых манежей было нереально по затратам, но сама идея была хорошая. Потому что у него было желание обеспечить регионы круглогодичным футболом. Сейчас у него должность государственная, тогда как пост президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) больше носит общественный характер. Поэтому логично предположить, что сейчас он будет продвигать идею строительства манежей.
Возможно, скорректирует свою позицию в плане строительства недорогих, но нужных крытых полей. Тем более является автором этой идеи. Как известно, автор всегда болеет за свой проект, так как считает его своим детищем. Его энергичность позволяет рассчитывать на то, что в новой должности он продолжит продвигать свои прежние идеи.
- То есть футбол выиграет от этого назначения?
- Думаю, что да. Все-таки у него было много инициатив, исходил из того, что футбол - спорт номер один, а раз популярен, никто не должен оставаться в стороне, в том числе депутаты. Но как будет на самом деле, покажет время.
- Помнится, он также хотел, чтобы часть средств из госбюджета клубов направлялись на развитие детско-юношеского футбола и инфраструктуры.
- Знаете, человек на каждой должности может себя вести по разному. Если он эту программу будет реализовывать до конца, честь и хвала. Этим самым зарекомендует себя последовательным человеком вне зависимости от должности. Хотя сейчас он государственный служащий высокого ранга, задача которого развивать спорт, используя государственные средства. Будет интересно увидеть плоды его работы.
Напомним, Кожагапанов покинул пост главы КФФ в октябре 2016 года. До назначения на должность заместителя министра культуры и спорта РК работал советником премьер-министра.
- Как считаете, Кожагапанов уделит должное внимание футболу исходя из предыдущей должности в казахстанской федерации футбола?
- Сложно это предположить, но отталкиваясь от того, что он был активным человеком, а также инициировал строительство футбольных манежей, то все возможно. Может быть, на тот момент строительство крытых манежей было нереально по затратам, но сама идея была хорошая. Потому что у него было желание обеспечить регионы круглогодичным футболом. Сейчас у него должность государственная, тогда как пост президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) больше носит общественный характер. Поэтому логично предположить, что сейчас он будет продвигать идею строительства манежей.
Возможно, скорректирует свою позицию в плане строительства недорогих, но нужных крытых полей. Тем более является автором этой идеи. Как известно, автор всегда болеет за свой проект, так как считает его своим детищем. Его энергичность позволяет рассчитывать на то, что в новой должности он продолжит продвигать свои прежние идеи.
- То есть футбол выиграет от этого назначения?
- Думаю, что да. Все-таки у него было много инициатив, исходил из того, что футбол - спорт номер один, а раз популярен, никто не должен оставаться в стороне, в том числе депутаты. Но как будет на самом деле, покажет время.
- Помнится, он также хотел, чтобы часть средств из госбюджета клубов направлялись на развитие детско-юношеского футбола и инфраструктуры.
- Знаете, человек на каждой должности может себя вести по разному. Если он эту программу будет реализовывать до конца, честь и хвала. Этим самым зарекомендует себя последовательным человеком вне зависимости от должности. Хотя сейчас он государственный служащий высокого ранга, задача которого развивать спорт, используя государственные средства. Будет интересно увидеть плоды его работы.
Напомним, Кожагапанов покинул пост главы КФФ в октябре 2016 года. До назначения на должность заместителя министра культуры и спорта РК работал советником премьер-министра.