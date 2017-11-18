Это чемпионство получилось сложнее, потому что "Кайрат" хорошо заиграл с новым тренером - Эрич

Он рассказал о самом сложном моменте сезона.
17 ноября 22:32
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Голкипер и капитан "Астаны" Ненад Эрич в интервью Vesti.kz подвел итоги премьер-лиги, в которой его команда в четвертый раз подряд стала чемпионом Казахстана.
- Ненад, был ли такой момент в сезоне, когда подумали, что чемпионство может уйти из рук?
- Был момент в конце чемпионата. Потому что последние пару месяцев мы проводили игры каждые три дня. И еще потеряли очки. А когда теряешь очки, всегда терзают мысли, что можешь проиграть чемпионство.
Сезон длинный, команда много трудилась, чтобы оформить такое достижение. Я думаю, можно сказать, что наша команда заслужила чемпионство.
- Можно сказать, что в этом году сложнее было оформить чемпионство, чем в предыдущих?
- Можно сказать так. "Кайрат" хорошо заиграл, когда пришел новый тренер. И очень здорово, что мы снова выиграли чемпионат.
Отметим, что сегодня, 17 ноября, футболисты и тренеры "Астаны" получили золотые медали. Итоги сезона подвели нападающий Жуниор Кабананга и полузащитник Иван Маевский.
- Ненад, был ли такой момент в сезоне, когда подумали, что чемпионство может уйти из рук?
- Был момент в конце чемпионата. Потому что последние пару месяцев мы проводили игры каждые три дня. И еще потеряли очки. А когда теряешь очки, всегда терзают мысли, что можешь проиграть чемпионство.
Сезон длинный, команда много трудилась, чтобы оформить такое достижение. Я думаю, можно сказать, что наша команда заслужила чемпионство.
- Можно сказать, что в этом году сложнее было оформить чемпионство, чем в предыдущих?
- Можно сказать так. "Кайрат" хорошо заиграл, когда пришел новый тренер. И очень здорово, что мы снова выиграли чемпионат.
Отметим, что сегодня, 17 ноября, футболисты и тренеры "Астаны" получили золотые медали. Итоги сезона подвели нападающий Жуниор Кабананга и полузащитник Иван Маевский.