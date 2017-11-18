Экс-нападающий сборной Узбекистана покинул "Ордабасы"

Он уже определился с новой командой.
17 ноября 18:06
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Александр Гейнрих. Фото пресс-службы "Ордабасы"
Нападающий Александр Гейнрих покинул "Ордабасы", передает корреспондент Vesti.kz.
Контракт 33-летнего узбекского форварда подошел к концу, и стороны решили его не продлевать. В минувшем сезоне КПЛ 33-летний Гейнрих провел за "Ордабасы" 16 матчей, однако отметиться забитыми голами не смог.
Отметим, что Гейнрих регулярно вызывался в сборную Узбекистана, которая не сумела пробиться на чемпионат мира-2018. После этого нападающий, выступавший в Казахстане также за "Актобе", объявил об уходе из национальной команды.
Ожидается, что Гейнрих вернется на родину и присоединится к "Бухаре". Эту команду тренирует известный в прошлом нападающий "Тобола", "Иртыша", "Жетысу" и сборной Узбекистана Улугбек Бакаев, который и пригласил игрока в команду.
Контракт 33-летнего узбекского форварда подошел к концу, и стороны решили его не продлевать. В минувшем сезоне КПЛ 33-летний Гейнрих провел за "Ордабасы" 16 матчей, однако отметиться забитыми голами не смог.
Отметим, что Гейнрих регулярно вызывался в сборную Узбекистана, которая не сумела пробиться на чемпионат мира-2018. После этого нападающий, выступавший в Казахстане также за "Актобе", объявил об уходе из национальной команды.
Ожидается, что Гейнрих вернется на родину и присоединится к "Бухаре". Эту команду тренирует известный в прошлом нападающий "Тобола", "Иртыша", "Жетысу" и сборной Узбекистана Улугбек Бакаев, который и пригласил игрока в команду.