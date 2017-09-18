"Ордабасы" бледно смотрится в Алматы. Поэтому "Кайрат" победит - эксперт

По мнению казахстанского специалиста, алматинский клуб находится на подъеме.
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Отечественный специалист Агадилда Хасенов в своем прогнозе Vesti.kz предрек лишь один ничейный результат в предстоящих трех матчах 30-го тура премьер-лиги, отдав при этом предпочтения "Актобе" и "Кайрату".
Футбол. Премьер-лига. Тур 30
20 сентября
"Акжайык" - "Атырау"
Интересная встреча. Здорово, что нет проходных матчей. "Акжайык" немного подтянулся. Будет равная игра, потому что "Атырау" тоже терять нечего. У "нефтяников" опытный тренер, должен разобраться что к чему. Поэтому думаю, что команды сыграют вничью 1:1.
"Актобе" - "Тобол"
Я бы поставил на хозяев. Тем более мы говорили о том, что актюбинцы начали нащупывать свою игру. Так что 2:1 - в пользу "Актобе".
"Кайрат" - "Ордабасы"
"Ордабасы" бледно смотрится в Алматы. Не думаю, что в этот раз что-то изменится, в связи с чем отдам предпочтение кайратовцам. Крупного счета не ожидаю, но хозяева победят - 1:0. Хотя "Кайрат" сейчас на подъеме и данный результат может быть не предел.
Отметим, что оставшиеся три игры 30-го тура премьер-лиги пройдут 15 октября. Более подробно можно прочитать в этой ссылке. Матчи 28-го тура будут сыграны 23-24 сентября. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.
Футбол. Премьер-лига. Тур 30
20 сентября
"Акжайык" - "Атырау"
Интересная встреча. Здорово, что нет проходных матчей. "Акжайык" немного подтянулся. Будет равная игра, потому что "Атырау" тоже терять нечего. У "нефтяников" опытный тренер, должен разобраться что к чему. Поэтому думаю, что команды сыграют вничью 1:1.
"Актобе" - "Тобол"
Я бы поставил на хозяев. Тем более мы говорили о том, что актюбинцы начали нащупывать свою игру. Так что 2:1 - в пользу "Актобе".
"Кайрат" - "Ордабасы"
"Ордабасы" бледно смотрится в Алматы. Не думаю, что в этот раз что-то изменится, в связи с чем отдам предпочтение кайратовцам. Крупного счета не ожидаю, но хозяева победят - 1:0. Хотя "Кайрат" сейчас на подъеме и данный результат может быть не предел.
Отметим, что оставшиеся три игры 30-го тура премьер-лиги пройдут 15 октября. Более подробно можно прочитать в этой ссылке. Матчи 28-го тура будут сыграны 23-24 сентября. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.