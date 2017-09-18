"Кайрат" рвется на первое место, или что нужно знать о матчах 30-го тура КПЛ

Данный тур разбит на два игровых отрезка. Первые три матча пройдут 20 сентября. Остальные - 15 октября.
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Сегодня, 20 сентября, состоятся три игры 30-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Их результаты могут повлиять на турнирное положение некоторых команд. Более подробно об этом и других статистических данных рассказывает корреспондент Vesti.kz.
- "Кайрат" может довести победную серию до семи матчей. При этом близок к тому, чтобы нанести "Ордабасы" четвертое поражение в нынешнем сезоне. В случае убедительной победы алматинцы не только обойдут в таблице "Астану", имеющую две игры в запасе, но и превзойдут северян в результативности. На данный момент у кайратовцев 60 забитых мячей. У астанчан на один точный удар больше.
- "Ордабасы" в нынешнем чемпионате одержал только шесть побед в 14 играх на выезде. Если шымкентцам доведется выиграть в Алматы, то они нанесут "Кайрату" лишь второе поражение. Первое алматинцы потерпели в Атырау (1:2) в рамках 11-го тура.
- "Акжайык" при победе над "Атырау" покинет предпоследнее, 11-е место в таблице, а победа может стать для уральцев третьей подряд. Интересно, что в предыдущих двух "победных турах" уральцы сыграли на ноль. В то же время у "нефтяников" одна из худших защит в премьер-лиге. В ее пассиве 43 пропущенных гола. Столько же мячей пропустил только "Окжетпес".
- Между тем безвыигрышная серия "Атырау" насчитывает пять матчей. Причем только в последнем туре с "Актобе" (2:2) "нефтяникам" посчастливилось прервать "сухую" серию. До этого они не забивали четыре тура.
- В матче "Актобе" - "Тобол" может прерваться беспроигрышная серия одной из команд, если, конечно, не будет зафиксирована ничья. Например, актюбинцы не проигрывают последние четыре тура, в которых добились двух победных и двух ничейных результатов. У костанайцев аналогичные показатели.
Отметим, что оставшиеся три матча 30-го тура премьер-лиги пройдут 15 октября. Матчи 28-го тура будут сыграны 23-24 сентября. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.
- "Кайрат" может довести победную серию до семи матчей. При этом близок к тому, чтобы нанести "Ордабасы" четвертое поражение в нынешнем сезоне. В случае убедительной победы алматинцы не только обойдут в таблице "Астану", имеющую две игры в запасе, но и превзойдут северян в результативности. На данный момент у кайратовцев 60 забитых мячей. У астанчан на один точный удар больше.
- "Ордабасы" в нынешнем чемпионате одержал только шесть побед в 14 играх на выезде. Если шымкентцам доведется выиграть в Алматы, то они нанесут "Кайрату" лишь второе поражение. Первое алматинцы потерпели в Атырау (1:2) в рамках 11-го тура.
- "Акжайык" при победе над "Атырау" покинет предпоследнее, 11-е место в таблице, а победа может стать для уральцев третьей подряд. Интересно, что в предыдущих двух "победных турах" уральцы сыграли на ноль. В то же время у "нефтяников" одна из худших защит в премьер-лиге. В ее пассиве 43 пропущенных гола. Столько же мячей пропустил только "Окжетпес".
- Между тем безвыигрышная серия "Атырау" насчитывает пять матчей. Причем только в последнем туре с "Актобе" (2:2) "нефтяникам" посчастливилось прервать "сухую" серию. До этого они не забивали четыре тура.
- В матче "Актобе" - "Тобол" может прерваться беспроигрышная серия одной из команд, если, конечно, не будет зафиксирована ничья. Например, актюбинцы не проигрывают последние четыре тура, в которых добились двух победных и двух ничейных результатов. У костанайцев аналогичные показатели.
Отметим, что оставшиеся три матча 30-го тура премьер-лиги пройдут 15 октября. Матчи 28-го тура будут сыграны 23-24 сентября. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.