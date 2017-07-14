Бывший футболист "Тобола" и "Актобе" решил возобновить игровую карьеру на Украине

Его нынешняя команда выступает во второй украинской лиге.
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Фото с сайта ФК "Тернополь"
Главный тренер "Тернополя" Петр Бадло возобновляет карьеру игрока.
Имя наставника тернопольской команды появилось в заявке на сезон 2017/18. Об этом сообщает Telegraf.
Вероятнее всего, причиной возвращения Бадло к выступлениям в качестве игрока стали проблемы в обороне. Именно на этой позиции он выступал на протяжении всей карьеры. К тому же, наставник "Тернополя" еще в конце прошлого сезона обращал внимание на кадровые проблемы в команде.
41-летний специалист в последнее время выступал лишь в выставочных матчах за ветеранов в Залещиках и Чорткове. Последним профессиональным клубом в его карьере был "Актобе", где он провел семь лет и стал одним из самых титулованных футболистов казахстанского чемпионата. Также Бадло семь лет отыграл за "Тобол".
Таким образом, теоретически в составе тернопольской команды на матч могут выйти отец и сын - Петр и Андрей Бадло, действующий на позиции полузащитника.
"Терополь" выступает во второй украинской лиге. В первом туре чемпионата данная команда на выезде потерпела поражение от "Скалы" 0:3.
Добавим, что 8 сентября 2015 года Петр Бадло был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба первой лиги Украины "Нива" (Тернополь). А с нынешнего сезона аналогичные обязанности исполнял уже в "Тернополе".
Имя наставника тернопольской команды появилось в заявке на сезон 2017/18. Об этом сообщает Telegraf.
Вероятнее всего, причиной возвращения Бадло к выступлениям в качестве игрока стали проблемы в обороне. Именно на этой позиции он выступал на протяжении всей карьеры. К тому же, наставник "Тернополя" еще в конце прошлого сезона обращал внимание на кадровые проблемы в команде.
41-летний специалист в последнее время выступал лишь в выставочных матчах за ветеранов в Залещиках и Чорткове. Последним профессиональным клубом в его карьере был "Актобе", где он провел семь лет и стал одним из самых титулованных футболистов казахстанского чемпионата. Также Бадло семь лет отыграл за "Тобол".
Таким образом, теоретически в составе тернопольской команды на матч могут выйти отец и сын - Петр и Андрей Бадло, действующий на позиции полузащитника.
"Терополь" выступает во второй украинской лиге. В первом туре чемпионата данная команда на выезде потерпела поражение от "Скалы" 0:3.
Добавим, что 8 сентября 2015 года Петр Бадло был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба первой лиги Украины "Нива" (Тернополь). А с нынешнего сезона аналогичные обязанности исполнял уже в "Тернополе".