Автогол спас "Актобе" от поражения в матче с "Таразом"

Актюбинский клуб остался на предпоследнем месте в таблице.
Сегодня 21:07
Фото пресс-службы ФК "Актобе"
Футбольный клуб "Актобе" сыграл вничью с "Таразом" в матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая в Таразе, закончилась со счетом 1:1.
Неманья Миюшкович в концовке первого тайма открыл счет и вывел хозяев вперед. Гости отыгрались после перерыва, когда на 51-й минуте защитник "Тараза" Бекзат Шадманов забил мяч в свои ворота.
Таким образом, у "Тараза" стало 21 очко и он сравнялся с карагандинским "Шахтером". У "Актобе" 16 баллов, команда сохраняет предпоследнее место.
Встреча команд, прошедшая в Таразе, закончилась со счетом 1:1.
Неманья Миюшкович в концовке первого тайма открыл счет и вывел хозяев вперед. Гости отыгрались после перерыва, когда на 51-й минуте защитник "Тараза" Бекзат Шадманов забил мяч в свои ворота.
Таким образом, у "Тараза" стало 21 очко и он сравнялся с карагандинским "Шахтером". У "Актобе" 16 баллов, команда сохраняет предпоследнее место.