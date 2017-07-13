Прямая трансляция четырех матчей 20-го тура КПЛ

Сегодня сыграют: "Шахтер" - "Окжетпес", "Тобол" - "Акжайык", "Тараз" - "Актобе", "Кайсар" - Атырау".
Сегодня 15:00
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Фото с сайта ФК "Окжетпес"
Сегодня, 15 июля, состоятся четыре матча 20-тура тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В 18:00 по столичному времени прозвучат стартовые свистки на играх "Шахтер" - "Окжетпес" и "Тобол" - "Акжайык", а в 19:00 начнутся матчи "Тараз" - "Актобе" и "Кайсар" - Атырау".
Все встречи будут транслироваться на ПФЛК-ТВ. Ознакомиться с турнирной таблицей КПЛ можно здесь.