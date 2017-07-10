Также состав алматинского клуба пополнил полузащитник молодежной сборной Казахстана.
Сегодня 08:57
Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании двух ивуарийских футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.
"Кайрат" заключил контракты с нападающим Мохамедом Конате и центральным защитником Седриком Гогуа. Молодые игроки будут выступать в команде "Кайрат А", под руководством Константина Горовенко. Соглашения рассчитаны до конца сезона.
Мохамед Конате – ивуарийский футболист, нападающий. Родился 12 декабря, 1997 год. Выступал в таких клубах, как "Урал" (Россия) и "Бабите" (Латвия). В составе российской командой сыграл четыре матча, забил два гола.
Седрик Гогуа – ивуарийский футболист, защитник. Родился 10 июля, 1994 год. Выступал за такие команды, как: "Африка Спорт" (Кот-д’Ивуар), СИК (Финляндия) и "Партизан" (Сербия). В список достижений Гогуа входят чемпионат Кот-д’Ивуара 2011 года, чемпионат Финляндии 2015 и Кубок Сербии в 2015/16 году. Привлекался в молодежные и юношеские сборные Кот-д’Ивуара.
Также состав алматинского клуба пополнил полузащитник молодежной сборной Казахстана Александр Соколенко. Контракт с игроком подписан сроком на три года, он заявлен за "Кайрат А", который выступает в первой лиге.
Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
"Кайрат" заключил контракты с нападающим Мохамедом Конате и центральным защитником Седриком Гогуа. Молодые игроки будут выступать в команде "Кайрат А", под руководством Константина Горовенко. Соглашения рассчитаны до конца сезона.
Мохамед Конате – ивуарийский футболист, нападающий. Родился 12 декабря, 1997 год. Выступал в таких клубах, как "Урал" (Россия) и "Бабите" (Латвия). В составе российской командой сыграл четыре матча, забил два гола.
Седрик Гогуа – ивуарийский футболист, защитник. Родился 10 июля, 1994 год. Выступал за такие команды, как: "Африка Спорт" (Кот-д’Ивуар), СИК (Финляндия) и "Партизан" (Сербия). В список достижений Гогуа входят чемпионат Кот-д’Ивуара 2011 года, чемпионат Финляндии 2015 и Кубок Сербии в 2015/16 году. Привлекался в молодежные и юношеские сборные Кот-д’Ивуара.
Также состав алматинского клуба пополнил полузащитник молодежной сборной Казахстана Александр Соколенко. Контракт с игроком подписан сроком на три года, он заявлен за "Кайрат А", который выступает в первой лиге.
Фото пресс-службы ФК "Кайрат"