ТОП-5 переходов в летнее трансферное окно КПЛ

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 1:1
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 17:00
Мугуруса-Бланко Кузнецова 18:00
Конта Халеп 20:30
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 17:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 17:00
Мугуруса-Бланко Кузнецова 18:00
Конта Халеп 20:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

ТОП-5 переходов в летнее трансферное окно КПЛ

Казахстанские клубы могли дозаявлять новичков до 10 июля.

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Ласло Кляйнхайслер. Фото Getty Images
Ласло Кляйнхайслер. Фото Getty Images

10 июля закрылось трансферное окно в казахстанской премьер-лиге. Многие команды воспользовались возможностью дозаявить новых футболистов. Но среди них оказалось не так уж много "топовых" игроков. Подробнее в материале корреспондента Vesti.kz.

Марин Томасов ("Астана", полузащитник)
Права на 29-летнего игрока принадлежат хорватской "Риеке". Помимо "Риеки", Томасов на родине выступал за "Хайдук" и "Задар", воспитанником которого и является. 

В сезоне 2015/2016 становился лучшим ассистентом чемпионата Хорватии, лучшим бомбардиром Кубка страны, а также признавался лучшим футболистом национального чемпионата. 

До переезда в "Астану" защищал цвета "Аль-Наср Эр-Рияда" из Саудовской Аравии.

Его трансферная стоимость составляет два миллиона евро. Естественно, столичный клуб не мог себе позволить выкупить его трансфер, а потому взял в аренду до конца года. Если хорват себя проявит, то "Астана", конечно же, продлит его арендное соглашение.    



Как бы то ни было, футболист опытный и должен принести пользу казахстанскому чемпиону. Прежде всего его брали под Лигу чемпионов, где у астанчан стоит задача добраться до групповой стадии турнира. В столичном клубе надеются, что Томасов заиграет на своем уровне в ближайшее время.    

Ласло Кляйнхайслер ("Астана", полузащитник)
Несколько лет назад футболист начал проявлять себя на родине, поскольку выделялся не только внешним видом, но и не по годам уверенной игрой (из-за этого и рыжих волос его называли "Маленький Скоулз"). При этом никогда не боялся вступать в жесткие стыки. Вскоре на его скорость и игровой интеллект обратил внимание наставник сборной Венгрии Бернд Шторк.

12 ноября 2015 года Кляйнхайслер дебютировал в составе национальной команды в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2016 против Норвегии. Вышел в стартовом составе и на 26-й минуте мощным ударом с угла штрафной площади забил единственный мяч в матче. Гол Кляйнхайслера помог венгерской сборной обыграть по сумме двух игр норвежскую команду и впервые с 1972 года попасть на чемпионат Европы. В мае 2016 года Кляйнхайслер был включен Берндом Шторком в предварительную заявку сборной на Евро-2016. Два стартовых матча на чемпионате Европы Кляйнхайслер начинал в стартовом составе, в первой игре со сборной Австрии отметился голевой передачей и был признан лучшим игроком матча. А несколькими месяцами ранее Ласло заключил контракт с "Вердером" до 2019 года. Правда, в чемпионате Германии надолго не задержался. И поговаривают в силу молодого возраста, вследствие чего его отправили набираться опыта в "Дармштадт" и "Ференцварош", за которые играл на правах аренды. Теперь вот был арендован "Астаной".



В Венгрии об игроке по-прежнему хорошо отзываются. Также отмечают, что он способен и дальше прогрессировать, но при условии, что в клубе начнут ему снова доверять. В свое время в "Астане" раскрылся Неманья Максимович, который с нового сезона будет выступать за "Валенсию". Так почему Кляйнхайслеру не повторить путь сербского полузащитника, тем более Ласло только 23 года, и продолжает вызываться под знамена сборной Венгрии.  

Марио Маслач ("Иртыш", защитник)
26-летний сербский защитник как-то сразу органично вписался в игровую концепцию Димитара Димитрова. С момента приезда в Павлодар провел все пять игр за новый клуб, в том числе две из них в Лиге Европы. Причем в ответном матче с командой "Дунав" забил первый гол, чем, собственно, вселил уверенность в своих одноклубников и помог "Иртышу" по сумме двух встреч пройти болгар (1:0, 2:0).  

Неудивительно, что своей самоотверженной игрой Маслач быстро полюбился болельщикам. Главное теперь, не опускаться ниже уровня. К тому же, во втором квалификационном раунде "Иртышу" предстоит встретиться с крепким клубом "Црвена Звезда". 

Маслачу хорошо известны ее сильные и слабые стороны, ведь в павлодарский клуб он перешел из "Войводины", где был одним из лидеров команды, в составе которой неоднократно выступал против "Црвены Звезды".

Видно, павлодарцы в его лице нашли достойного столпа обороны.  



Марвин Огунжими ("Окжетпес", нападающий) 
Хочется верить, что синегорцы не прогадали с этим нападающим, способным играть на неплохом уровне при должном отношении к делу, конечно. Плюс немаловажно, в какой форме он будет находиться, хотя мастерства у него предостаточно. Ведь еще пять лет назад был на виду у многих крепких европейских клубов, играя за "Мальорку". Да, за испанскую команду выступал на правах аренды и недолго, но интерес к нему проявляли из России и даже Франции. Речь, конечно же, идет о середняках. Однако форвард не всегда следил за своей формой, что стало причиной его отъезда из Бельгии в малоизвестные команды вроде "Стремсгодсета", "Сувона", "Ратбури", "Скендербеу". Можно даже сказать, что игровая карьера 29-летнего Огунжими пошла по наклонной. И все же на уровне премьер-лиги Марвин способен играть не хуже Чума Анене и прочих форвардов. Все дело опять же в отношении и партнерах. Если регулярно начнут снабжать его передачами, свои мячи он обязательно забьет. Пока же за четыре матча не отличился ни разу. Может себя еще покажет. Ну, забил же он пять мячей в семи матчах за сборную Бельгии, куда, как правило, случайных людей не зовут. 



Седрик Гогуа ("Кайрат", защитник)
Ивуарийский защитник прибыл в расположение "Кайрата", но алматинцы пока не спешат с официальным объявлением трансфера. Как поговаривают в клубе, футболист взят на перспективу. Правда, в свои 23 года должен играть на серьезном уровне. В то же время представители футболиста заявляют, что Гогуа будет посильнее нигерийца Айоделе Аделейе, защищавшего ранее цвета "Актобе". Если это так на самом деле, то "Кайрат" можно поздравить с хорошим приобретением. Ведь тот же Аделейе наглухо закрывал главную ударную силу алматинцев Жерара Гоу, а это определенный показатель квалификации защитника. Так что в этот список Седрика больше включен в качестве бонуса, нежели из-за своих игровых качеств. О них нам только предстоит узнать. Р

Ранее ивуариец находился на просмотре в "Ростове", но по каким-то причинам не подошел дончанам. Прежде выступал за команды "Африка-Спорт" (Кот-д'Ивуар), "Исиа" (Кот-д'Ивуар), "Сейняйоки" (Финляндия), "Партизан" (Сербия) и "Рига" (Латвия). Также на счету Гогуа выступления за сборные Кот-д'Ивуара в возрастных категориях до 17 и до 20 лет. 

Напомним, что летнее трансферное окно в чемпионате Казахстана по футболу открылось 13 июня, а закрылось - 10 июля. Более подробно по новичкам можно узнать в нашей обновляемой Таблице переходов.

Фото с сайтов ФК "Астана" (1), Getty Images (2), ФК "Иртыш" (3), ФК "Окжетпес" (4).

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