ТОП-5 переходов в летнее трансферное окно КПЛ

Казахстанские клубы могли дозаявлять новичков до 10 июля.

10 июля закрылось трансферное окно в казахстанской премьер-лиге. Многие команды воспользовались возможностью дозаявить новых футболистов. Но среди них оказалось не так уж много "топовых" игроков. Подробнее в материале корреспондента Vesti.kz.



Марин Томасов ("Астана", полузащитник)

Права на 29-летнего игрока принадлежат хорватской "Риеке". Помимо "Риеки", Томасов на родине выступал за "Хайдук" и "Задар", воспитанником которого и является.



В сезоне 2015/2016 становился лучшим ассистентом чемпионата Хорватии, лучшим бомбардиром Кубка страны, а также признавался лучшим футболистом национального чемпионата.



До переезда в "Астану" защищал цвета "Аль-Наср Эр-Рияда" из Саудовской Аравии.



Его трансферная стоимость составляет два миллиона евро. Естественно, столичный клуб не мог себе позволить выкупить его трансфер, а потому взял в аренду до конца года. Если хорват себя проявит, то "Астана", конечно же, продлит его арендное соглашение.







Как бы то ни было, футболист опытный и должен принести пользу казахстанскому чемпиону. Прежде всего его брали под Лигу чемпионов, где у астанчан стоит задача добраться до групповой стадии турнира. В столичном клубе надеются, что Томасов заиграет на своем уровне в ближайшее время.



Ласло Кляйнхайслер ("Астана", полузащитник)

Несколько лет назад футболист начал проявлять себя на родине, поскольку выделялся не только внешним видом, но и не по годам уверенной игрой (из-за этого и рыжих волос его называли "Маленький Скоулз"). При этом никогда не боялся вступать в жесткие стыки. Вскоре на его скорость и игровой интеллект обратил внимание наставник сборной Венгрии Бернд Шторк.



12 ноября 2015 года Кляйнхайслер дебютировал в составе национальной команды в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2016 против Норвегии. Вышел в стартовом составе и на 26-й минуте мощным ударом с угла штрафной площади забил единственный мяч в матче. Гол Кляйнхайслера помог венгерской сборной обыграть по сумме двух игр норвежскую команду и впервые с 1972 года попасть на чемпионат Европы. В мае 2016 года Кляйнхайслер был включен Берндом Шторком в предварительную заявку сборной на Евро-2016. Два стартовых матча на чемпионате Европы Кляйнхайслер начинал в стартовом составе, в первой игре со сборной Австрии отметился голевой передачей и был признан лучшим игроком матча. А несколькими месяцами ранее Ласло заключил контракт с "Вердером" до 2019 года. Правда, в чемпионате Германии надолго не задержался. И поговаривают в силу молодого возраста, вследствие чего его отправили набираться опыта в "Дармштадт" и "Ференцварош", за которые играл на правах аренды. Теперь вот был арендован "Астаной".







В Венгрии об игроке по-прежнему хорошо отзываются. Также отмечают, что он способен и дальше прогрессировать, но при условии, что в клубе начнут ему снова доверять. В свое время в "Астане" раскрылся Неманья Максимович, который с нового сезона будет выступать за "Валенсию". Так почему Кляйнхайслеру не повторить путь сербского полузащитника, тем более Ласло только 23 года, и продолжает вызываться под знамена сборной Венгрии.



Марио Маслач ("Иртыш", защитник)

26-летний сербский защитник как-то сразу органично вписался в игровую концепцию Димитара Димитрова. С момента приезда в Павлодар провел все пять игр за новый клуб, в том числе две из них в Лиге Европы. Причем в ответном матче с командой "Дунав" забил первый гол, чем, собственно, вселил уверенность в своих одноклубников и помог "Иртышу" по сумме двух встреч пройти болгар (1:0, 2:0).



Неудивительно, что своей самоотверженной игрой Маслач быстро полюбился болельщикам. Главное теперь, не опускаться ниже уровня. К тому же, во втором квалификационном раунде "Иртышу" предстоит встретиться с крепким клубом "Црвена Звезда".



Маслачу хорошо известны ее сильные и слабые стороны, ведь в павлодарский клуб он перешел из "Войводины", где был одним из лидеров команды, в составе которой неоднократно выступал против "Црвены Звезды".



Видно, павлодарцы в его лице нашли достойного столпа обороны.







Марвин Огунжими ("Окжетпес", нападающий)

Хочется верить, что синегорцы не прогадали с этим нападающим, способным играть на неплохом уровне при должном отношении к делу, конечно. Плюс немаловажно, в какой форме он будет находиться, хотя мастерства у него предостаточно. Ведь еще пять лет назад был на виду у многих крепких европейских клубов, играя за "Мальорку". Да, за испанскую команду выступал на правах аренды и недолго, но интерес к нему проявляли из России и даже Франции. Речь, конечно же, идет о середняках. Однако форвард не всегда следил за своей формой, что стало причиной его отъезда из Бельгии в малоизвестные команды вроде "Стремсгодсета", "Сувона", "Ратбури", "Скендербеу". Можно даже сказать, что игровая карьера 29-летнего Огунжими пошла по наклонной. И все же на уровне премьер-лиги Марвин способен играть не хуже Чума Анене и прочих форвардов. Все дело опять же в отношении и партнерах. Если регулярно начнут снабжать его передачами, свои мячи он обязательно забьет. Пока же за четыре матча не отличился ни разу. Может себя еще покажет. Ну, забил же он пять мячей в семи матчах за сборную Бельгии, куда, как правило, случайных людей не зовут.







Седрик Гогуа ("Кайрат", защитник)

Ивуарийский защитник прибыл в расположение "Кайрата", но алматинцы пока не спешат с официальным объявлением трансфера. Как поговаривают в клубе, футболист взят на перспективу. Правда, в свои 23 года должен играть на серьезном уровне. В то же время представители футболиста заявляют, что Гогуа будет посильнее нигерийца Айоделе Аделейе, защищавшего ранее цвета "Актобе". Если это так на самом деле, то "Кайрат" можно поздравить с хорошим приобретением. Ведь тот же Аделейе наглухо закрывал главную ударную силу алматинцев Жерара Гоу, а это определенный показатель квалификации защитника. Так что в этот список Седрика больше включен в качестве бонуса, нежели из-за своих игровых качеств. О них нам только предстоит узнать. Р



Ранее ивуариец находился на просмотре в "Ростове", но по каким-то причинам не подошел дончанам. Прежде выступал за команды "Африка-Спорт" (Кот-д'Ивуар), "Исиа" (Кот-д'Ивуар), "Сейняйоки" (Финляндия), "Партизан" (Сербия) и "Рига" (Латвия). Также на счету Гогуа выступления за сборные Кот-д'Ивуара в возрастных категориях до 17 и до 20 лет.



Напомним, что летнее трансферное окно в чемпионате Казахстана по футболу открылось 13 июня, а закрылось - 10 июля. Более подробно по новичкам можно узнать в нашей обновляемой Таблице переходов.



Фото с сайтов ФК "Астана" (1), Getty Images (2), ФК "Иртыш" (3), ФК "Окжетпес" (4).