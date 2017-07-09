В Астане и Алматы можно задержаться. В остальных городах все еще 90-е - экс-вратарь "Астаны"

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Результаты
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Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 1:1
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 00:30
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лугано Милан 23:00
Лозанна Валенсия 23:55
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маннарино Джокович 00:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

В Астане и Алматы можно задержаться. В остальных городах все еще 90-е - экс-вратарь "Астаны"

Он объяснил, почему отказался от приглашения в сборную Казахстана.

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13 Комментариев
Роман Герус. Фото с официального сайта "Астаны"
Роман Герус. Фото с официального сайта "Астаны"
Российский вратарь Роман Герус в интервью агентству "Р-Спорт" рассказал, почему отказался от приглашения в сборную Казахстана. 

В 2010 году Герус провел 23 матча в казахстанской премьер-лиге за "Локомотив" (сейчас - "Астана"), в которых пропустил 21 голов. Вместе со столичным клубом он также выиграл Кубок Казахстана. 

- Вас же звали в сборную Казахстана. Сейчас не жалеете, что отказались?
- Совсем нет. У меня было бы двойное гражданство, а я не хотел надолго уезжать из России. Там были еще нюансы, и если бы пошли на мои уступки, я бы согласился, может. Да и я такой человек, что долго не могу находиться за границей. А в Казахстане все-таки другая культура, другой народ, другое общение, - заявил Герус. 

- Вы понимаете, почему Андрей Аршавин задержался в Казахстане так надолго?
- В Казахстане два города, в которых можно задержаться надолго, - Астана и Алматы. Он играет в "Кайрате" в Алматы. В остальных городах, не в обиду будет сказано, все-таки еще 90-е. Не тот уровень, как в России.

Стоит отметить, что 36-летний Герус начал профессиональную карьеру в 1996 году. За 20 лет он сменил 11 клубов, а в российской премьер-лиге поиграл за "Черноморец" из Новоросийска, "Сатурн", "Луч-Энергию", "Ростов", "Амкар" и "Арсенал", который покинул в феврале 2017 года. Сейчас Герус выступает за саратовский "Кристалл" в пляжном футболе. 
  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
тигр котовский Сегодня 00:21
Статус: Профи
Рейтинг: 427
Хочется чтоб каждый футболист оставался при своем гражданстве в сборную попадали достойные
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Mox Сегодня 00:30
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1410
какого геруса таким вручают паспорта...
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Даурен брат Сегодня 00:41
Статус: Дублёр
Рейтинг: 180
По мне Шымкент намного современный город чем многих Российских городов
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абЛОМофф ! Сегодня 00:49
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
....дорога тебе ....скатертью ! Когда это было ....
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tuz super Сегодня 00:50
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1559
не нужен он нам! свои есть.
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НУРСУЛТАН НУРСУЛТАН Сегодня 00:51
Статус: Фанат
Рейтинг: 30
"В Казахстане другая культура, другой менталитет, рассмешил ватник, "В других городах 90-годы кроме Алматы и Астаны, а в Россий будто не считая Москвы и Питера все города европейские МЛЯ
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НУРСУЛТАН НУРСУЛТАН Сегодня 00:54
Статус: Фанат
Рейтинг: 30
Российские тренера и игроки САМЫЕ НИКЧЕМНЫЕ В МИРЕ. ФФК ДИБИЛЫ на ДИБИЛОВ ореинтируются
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Димьян Демидов Сегодня 01:06
Статус: Юниор
Рейтинг: 51
Дырка ты Рома за 23 матча пропустить 21 гол,а на счёт городов у нас в РК намного лучше,сам беспонтовый , в России из клуба в клуб как шлюха, а здесь ты даром никому не нужен
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Руся Махамбетов Сегодня 01:07
Статус: МСМК
Рейтинг: 886
Вот Қ....бас!
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тигр котовский Сегодня 01:14
Статус: Профи
Рейтинг: 427
Вот поэтому Казахстан не развит в футболе слабо играет не нужно брать россиян в наш футбол
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Veteran Сегодня 01:59
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3288
Он думает как в России с годами ни чего не происходит , в Казахстане с каждым годом всё улучшается в геометрической прогрессии, а этот Герус просто Лох оскарбил все города Казахстана, для чего печатать этого Геруса и его мнение , для того что бы создавать ажиотаж?????????
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Blackwolf ! Сегодня 02:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 968
Veteran ,
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Veteran Сегодня 02:00
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3288
Вот такое мнение всех Россиян.
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