В Астане и Алматы можно задержаться. В остальных городах все еще 90-е - экс-вратарь "Астаны"

Он объяснил, почему отказался от приглашения в сборную Казахстана.
Вчера 23:59
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Роман Герус. Фото с официального сайта "Астаны"
Российский вратарь Роман Герус в интервью агентству "Р-Спорт" рассказал, почему отказался от приглашения в сборную Казахстана.
В 2010 году Герус провел 23 матча в казахстанской премьер-лиге за "Локомотив" (сейчас - "Астана"), в которых пропустил 21 голов. Вместе со столичным клубом он также выиграл Кубок Казахстана.
- Вас же звали в сборную Казахстана. Сейчас не жалеете, что отказались?
- Совсем нет. У меня было бы двойное гражданство, а я не хотел надолго уезжать из России. Там были еще нюансы, и если бы пошли на мои уступки, я бы согласился, может. Да и я такой человек, что долго не могу находиться за границей. А в Казахстане все-таки другая культура, другой народ, другое общение, - заявил Герус.
- Вы понимаете, почему Андрей Аршавин задержался в Казахстане так надолго?
- В Казахстане два города, в которых можно задержаться надолго, - Астана и Алматы. Он играет в "Кайрате" в Алматы. В остальных городах, не в обиду будет сказано, все-таки еще 90-е. Не тот уровень, как в России.
Стоит отметить, что 36-летний Герус начал профессиональную карьеру в 1996 году. За 20 лет он сменил 11 клубов, а в российской премьер-лиге поиграл за "Черноморец" из Новоросийска, "Сатурн", "Луч-Энергию", "Ростов", "Амкар" и "Арсенал", который покинул в феврале 2017 года. Сейчас Герус выступает за саратовский "Кристалл" в пляжном футболе.
В 2010 году Герус провел 23 матча в казахстанской премьер-лиге за "Локомотив" (сейчас - "Астана"), в которых пропустил 21 голов. Вместе со столичным клубом он также выиграл Кубок Казахстана.
- Вас же звали в сборную Казахстана. Сейчас не жалеете, что отказались?
- Совсем нет. У меня было бы двойное гражданство, а я не хотел надолго уезжать из России. Там были еще нюансы, и если бы пошли на мои уступки, я бы согласился, может. Да и я такой человек, что долго не могу находиться за границей. А в Казахстане все-таки другая культура, другой народ, другое общение, - заявил Герус.
- Вы понимаете, почему Андрей Аршавин задержался в Казахстане так надолго?
- В Казахстане два города, в которых можно задержаться надолго, - Астана и Алматы. Он играет в "Кайрате" в Алматы. В остальных городах, не в обиду будет сказано, все-таки еще 90-е. Не тот уровень, как в России.
Стоит отметить, что 36-летний Герус начал профессиональную карьеру в 1996 году. За 20 лет он сменил 11 клубов, а в российской премьер-лиге поиграл за "Черноморец" из Новоросийска, "Сатурн", "Луч-Энергию", "Ростов", "Амкар" и "Арсенал", который покинул в феврале 2017 года. Сейчас Герус выступает за саратовский "Кристалл" в пляжном футболе.