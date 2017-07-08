Лидеры остались при своих, или несостоявшаяся сенсация в Уральске. Обзор 19-го тура КПЛ

Матчи 20-го тура пройдут 15 июля.

Официально 19-й тур премьер-лиги закроется матчем "Иртыша" и "Тобола", который состоится 10 июля в Павлодаре. Однако его конечный результат никак не повлияет на турнирное положение, в связи с чем Vesti.kz рассказывают о других пяти играх данного тура, в одной из которых едва не состоялась сенсация.



Так уж вышло, что 19-й тур был растянут на четыре дня, и первыми его открывали "Астана" и "Кайсар". Встреча проходила в столице и завершилась предполагаемой победой чемпиона. Голы Патрика Твумаси и Юрия Логвиненко принесли не только три очка в копилку столичной команды, но и позволили ей на некоторое время стать самым результативным участником чемпионата (44 гола).



При этом "Кайсар" за 19 матчей всего в 13 случаях поражал ворота соперников. Это самый худший результат среди клубов КПЛ. Вдобавок безвыигрышная серия кызылординцев достигла шести туров. Если в ближайших встречах футболисты Стойчо Младенова не начнут выигрывать, то потеряют шестую позицию в таблице. Тем более что с ними уже по набранным очкам сравнялся "Тараз".







Команда Ваита Талгаева во встрече с "Атырау" отметилась гостевой победой (3:1). И она стала для многих неожиданной. Ведь до нее таразцы не выигрывали на выезде в этом сезоне. Максимум - добивались ничейных результатов, как это случалось в Актобе и Уральске в десятом и 17-м турах соответственно. И впервые в текущем чемпионате южане забили за матч более двух мячей. Конечно, в этом им подсобил "Атырау", чья оборона напоминала проходной двор. После этого выигрыша "Тараз" набрал 20 очков и поднялся на седьмое место, а "нефтяники" с девятой строчки опустились на десятую. Учитывая, с каким переменным успехом атыраусцы проводили последние туры, их ожидает непростая борьба за выживание. Впрочем, и таразским футболистам расслабляться нельзя - слишком высокая плотность в нижней части турнирной таблицы.



"Актобе" одержал вторую победу подряд. На этот раз "красно-белые" расправились с "Окжетпесом" (3:0). Причем во второй игре кряду актюбинцы сохранили свои ворота в неприкосновенности, чего ранее и близко не было. Видимо, Владимиру Муханову удалось-таки встряхнуть команду и поставить ей игру. Как итог, ее турнирное положение уже не выглядит утопией - 11-е место, 15 очков и всего на три пункта отстает от спасительной девятой позиции, которую, кстати, удерживает кокшетауский клуб. Синегорцы пока нестабильны, так как победные игры чередуют с провальными. Тем не менее также не потеряли шансов на спасение от вылета в первую лигу. Кроме того, до конца второго круга им предстоит провести игры с равными по силам соперниками.







"Ордабасы", бесславно покинувший Лигу Европы, на своем поле переиграл "Шахтер" (1:0). Решающий мяч провел новобранец клуба Срджан Вуяклия. Что тут говорить, запоздали шымкентцы с приглашением форварда "Црвены Звезды". Он не помешал бы им в играх с "Широки Бриегом", которому южане не забили ни одного мяча. Как бы то ни было, в чемпионате "Ордабасы" уверенно удерживает третье место. Но, учитывая, как ужасно команда выглядела против боснийцев, не хочется, чтобы она выиграла "бронзу" и снова квалифицировалась в еврокубки. Уж лучше смотреть на "Иртыш". Если только в шыкментском клубе не сделают определенные выводы в конце сезона и не поменяют тренера с руководством. В противном случае "Ордабасы" не избежать повторного провала.



Что до карагандинцев, то, думается, несмотря на поражение, они свою задачу по сохранению прописки в премьер-лиге успешно решат. Так как своевременно произвели замену главного тренера и клубного руководства.



И, наконец, добрались до скандального матча "Акжайык" - "Кайрат". Хоть игра завершилась минимальной победой алматинцев, гости остались недовольны качеством судейства, в частности Кахабер Цхададзе. При счете 1:0 в пользу кайратовцев был назначен пенальти в их ворота в конце встречи. Естественно, игроки "Кайрата" оспаривали решение главного арбитра. Однако у последнего был повод указать на "точку", поскольку футболист "Акжайыка" не без помощи Гафуржана Суюмбаева рухнул на газон. Реализуй пенальти Юрий Перцух, в "Кайрате", наверняка, подняли бы еще больший шум вокруг судейства Тимура Кумашева, являющегося к тому же астанчанином, и дошли бы до ПФЛК. Однако Стас Покатилов выручил одноклубников и не позволил уральцам прервать победную серию своей команды из семи матчей, тем самым развеяв тучи над рефери встречи.







Но, с другой стороны, причем тут судейство, если "Кайрат" был не так хорош на поле. Плюс уральцы продемонстрировали запредельную самоотдачу, что сделало игру для алматинцев еще более трудной. И если бы кайратовцы потеряли очки, то явно это случилось бы не по вине арбитра. Благо, Исаэлю подфартило забить чудо-гол, иначе бы астанчане в таблице оторвались на семь очков. Так что "Кайрату" необходимо одерживать более убедительные победы, не давая повод болельщикам искать корни неудачной игры в судействе.



Так или иначе "Кайрат" продолжает гонку за чемпионство, тогда как "Акжайык" с 11-го места опустился на 12-е. В то же время вкуса победы уральцы не знают восемь туров подряд. Однако для них ничего не потеряно, основная борьба за выживание впереди.



Отметим, что матчи 20-го тура пройдут 15 июля. Встречаются "Шахтер" - "Окжетпес", "Тараз" - "Актобе", "Кайсар" - "Атырау", "Тобол" - "Акжайык". С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.



Фото с сайтов ФК "Астана" (1), ФК "Актобе" (2), ФК "Кайрат" (3).