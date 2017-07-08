Лидеры остались при своих, или несостоявшаяся сенсация в Уральске. Обзор 19-го тура КПЛ

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 16:30
Азаренко Халеп 18:00
Маррей Пэр 19:30
Маннарино Джокович 21:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 16:30
Азаренко Халеп 18:00
Маррей Пэр 19:30
Маннарино Джокович 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Лидеры остались при своих, или несостоявшаяся сенсация в Уральске. Обзор 19-го тура КПЛ

Матчи 20-го тура пройдут 15 июля.

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2 Комментария
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

Официально 19-й тур премьер-лиги закроется матчем "Иртыша" и "Тобола", который состоится 10 июля в Павлодаре. Однако его конечный результат никак не повлияет на турнирное положение, в связи с чем Vesti.kz рассказывают о других пяти играх данного тура, в одной из которых едва не состоялась сенсация.

Так уж вышло, что 19-й тур был растянут на четыре дня, и первыми его открывали "Астана" и "Кайсар". Встреча проходила в столице и завершилась предполагаемой победой чемпиона. Голы Патрика Твумаси и Юрия Логвиненко принесли не только три очка в копилку столичной команды, но и позволили ей на некоторое время стать самым результативным участником чемпионата (44 гола).

При этом "Кайсар" за 19 матчей всего в 13 случаях поражал ворота соперников. Это самый худший результат среди клубов КПЛ. Вдобавок безвыигрышная серия кызылординцев достигла шести туров. Если в ближайших встречах футболисты Стойчо Младенова не начнут выигрывать, то потеряют шестую позицию в таблице. Тем более что с ними уже по набранным очкам сравнялся "Тараз".



Команда Ваита Талгаева во встрече с "Атырау" отметилась гостевой победой (3:1). И она стала для многих неожиданной. Ведь до нее таразцы не выигрывали на выезде в этом сезоне. Максимум - добивались ничейных результатов, как это случалось в Актобе и Уральске в десятом и 17-м турах соответственно. И впервые в текущем чемпионате южане забили за матч более двух мячей. Конечно, в этом им подсобил "Атырау", чья оборона напоминала проходной двор. После этого выигрыша "Тараз" набрал 20 очков и поднялся на седьмое место, а "нефтяники" с девятой строчки опустились на десятую. Учитывая, с каким переменным успехом атыраусцы проводили последние туры, их ожидает непростая борьба за выживание. Впрочем, и таразским футболистам расслабляться нельзя - слишком высокая плотность в нижней части турнирной таблицы. 

"Актобе" одержал вторую победу подряд. На этот раз "красно-белые" расправились с "Окжетпесом" (3:0). Причем во второй игре кряду актюбинцы сохранили свои ворота в неприкосновенности, чего ранее и близко не было. Видимо, Владимиру Муханову удалось-таки встряхнуть команду и поставить ей игру. Как итог, ее турнирное положение уже не выглядит утопией - 11-е место, 15 очков и всего на три пункта отстает от спасительной девятой позиции, которую, кстати, удерживает кокшетауский клуб. Синегорцы пока нестабильны, так как победные игры чередуют с провальными. Тем не менее также не потеряли шансов на спасение от вылета в первую лигу. Кроме того, до конца второго круга им предстоит провести игры с равными по силам соперниками.



"Ордабасы", бесславно покинувший Лигу Европы, на своем поле переиграл "Шахтер" (1:0). Решающий мяч провел новобранец клуба Срджан Вуяклия. Что тут говорить, запоздали шымкентцы с приглашением форварда "Црвены Звезды". Он не помешал бы им в играх с "Широки Бриегом", которому южане не забили ни одного мяча. Как бы то ни было, в чемпионате "Ордабасы" уверенно удерживает третье место. Но, учитывая, как ужасно команда выглядела против боснийцев, не хочется, чтобы она выиграла "бронзу" и снова квалифицировалась в еврокубки. Уж лучше смотреть на "Иртыш". Если только в шыкментском клубе не сделают определенные выводы в конце сезона и не поменяют тренера с руководством. В противном случае "Ордабасы" не избежать повторного провала.

Что до карагандинцев, то, думается, несмотря на поражение, они свою задачу по сохранению прописки в премьер-лиге успешно решат. Так как своевременно произвели замену главного тренера и клубного руководства.     

И, наконец, добрались до скандального матча "Акжайык" - "Кайрат". Хоть игра завершилась минимальной победой алматинцев, гости остались недовольны качеством судейства, в частности Кахабер Цхададзе. При счете 1:0 в пользу кайратовцев был назначен пенальти в их ворота в конце встречи. Естественно, игроки "Кайрата" оспаривали решение главного арбитра. Однако у последнего был повод указать на "точку", поскольку футболист "Акжайыка" не без помощи Гафуржана Суюмбаева рухнул на газон. Реализуй пенальти Юрий Перцух, в "Кайрате", наверняка, подняли бы еще больший шум вокруг судейства Тимура Кумашева, являющегося к тому же астанчанином, и дошли бы до ПФЛК. Однако Стас Покатилов выручил одноклубников и не позволил уральцам прервать победную серию своей команды из семи матчей, тем самым развеяв тучи над рефери встречи.



Но, с другой стороны, причем тут судейство, если "Кайрат" был не так хорош на поле. Плюс уральцы продемонстрировали запредельную самоотдачу, что сделало игру для алматинцев еще более трудной. И если бы кайратовцы потеряли очки, то явно это случилось бы не по вине арбитра. Благо, Исаэлю подфартило забить чудо-гол, иначе бы астанчане в таблице оторвались на семь очков. Так что "Кайрату" необходимо одерживать более убедительные победы, не давая повод болельщикам искать корни неудачной игры в судействе.

Так или иначе "Кайрат" продолжает гонку за чемпионство, тогда как "Акжайык" с 11-го места опустился на 12-е. В то же время вкуса победы уральцы не знают восемь туров подряд. Однако для них ничего не потеряно, основная борьба за выживание впереди. 

Отметим, что матчи 20-го тура пройдут 15 июля. Встречаются "Шахтер" - "Окжетпес", "Тараз" - "Актобе", "Кайсар" - "Атырау", "Тобол" - "Акжайык". С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь

Фото с сайтов ФК "Астана" (1), ФК "Актобе" (2), ФК "Кайрат" (3).

  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Алмаз Сегодня 14:55
Статус: Юниор
Рейтинг: 50
Автор все по полочкам. Респект
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Алмаз Сегодня 14:56
Статус: Юниор
Рейтинг: 50
Если бы Қайрат проиграл было бы столько вони
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