На форме "Астаны" появится изображение шанырака

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Результаты
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
СШВСМ-Барыс БИИК-СДЮШОР №7 4:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Сараево Заря Бл 23:00
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 0:0
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 17:00
Дияс Родионова 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Сараево Заря Бл 23:00
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 17:00
Дияс Родионова 18:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 0:0
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 19:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Залилов Юлдашев
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На форме "Астаны" появится изображение шанырака

Через несколько недель клуб проведет официальную презентацию формы.

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7 Комментариев
Фото с сайта ФК "Астана"
Фото с сайта ФК "Астана"
В нынешнем сезоне, начиная с матча с "Кайсаром", "Астана" будет играть в новой форме, предоставленной техническим спонсором команды.

Специально для "Астаны" отшита эксклюзивная линия Miteam, представленная в трех цветах - белой с геометрическим рисунком голубого и синего цвета, серо-голубой и насыщенно-желтой. На двух последних комплектах в нижней части футболки нанесено стилизованное изображение шанырака.

Шанырак – традиционный элемент казахской культуры, это символ дома, домашнего очага, продолжения рода.

"Сегодня особенный день для нас всех - День нашей столицы. Поздравляем всех болельщиков клуба с праздником! Будет символично, что в этот особенный день мы сыграем в новой форме. "Астана" - единственный из клубов страны представляет Казахстан в Лиге чемпионов, поэтому нам бы хотелось, чтобы даже форма команды подчеркивала, что мы презентуем на международной арене свою страну.

Шанырак - необычный графический элемент, ставший символичным для страны. Есть большое желание, чтобы при одном взгляде на нашу экипировку любители футбола и нашей страны, и Европы знали, что на поле клуб из Казахстана. Мы довольно долго ждали разрешения УЕФА, чтобы "Астана" могла защищать честь Казахстана в Лиге чемпионов именно в этой форме. Наконец, все согласования пройдены, и мы готовы играть в новой эксклюзивной экипировке.

Через пару недель мы проведем официальную презентацию формы и, начиная со дня презентации, новые игровые футболки можно будет приобрести в торговых точках клуба. Причем, кроме мужской, будет представлена женская и детская линии, - рассказал исполнительный директор "Астаны" Кайсар Бекенов.

Напомним, что 6 июля "Астана" на своем поле примет "Кайсар" в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь
  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Nurken Toishyev Сегодня 14:00
Статус: МСМК
Рейтинг: 769
Супер!!!
Ответить 0
 
loko Сегодня 14:17
Статус: МСМК
Рейтинг: 787
Уже не знают что придумть. Жду переименования в Нур-Астана или что то вроде
Ответить 1
 
Дамир Вахитов Сегодня 16:23
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 268
loko,ну это же просто шанырак
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 15:16
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5108
Дизайнерское решение интересное, маркетинговый отдел молодцы.
Шанырак - функционально, это решетчатая крестовина, вписанная в круг и предназначена для удерживания боковых элементов купола юрты.
Символически - глубокий философский подтекст: символ дома, домашнего очага, продолжения рода. На нашем гербе - это символ общего дома. В геральдике шанырак изображен и у других тюркских народов (например. Киргизии).
Ответить -2
 
Blackwolf ! Сегодня 16:56
Статус: МСМК
Рейтинг: 866
Fankz,.....а к футболу он /этот знак / , что несет ! ТИПА : ВЕЗДЕ КАК ДОМА ИГРАТЬ БУДЕМ ИЛИ ЧТО ??! Хоккейный клуб взяли БАРСА , зверь , который неуступчив , может и на медведя кинутся ..... .
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Blackwolf ! Сегодня 17:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 866
Blackwolf !,P.S.....на футболке у Зенита есть надпись : ЛЕНИНГРАД ! Все знают город не сдался и пережил БЛОКАДУ ! Смысл .....НЕУСТУПЧИВЫЕ ! ! !
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Стратег Сегодня 15:30
Статус: Профи
Рейтинг: 488
Толи ещё бууууудет
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