На форме "Астаны" появится изображение шанырака

Через несколько недель клуб проведет официальную презентацию формы.
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Фото с сайта ФК "Астана"
В нынешнем сезоне, начиная с матча с "Кайсаром", "Астана" будет играть в новой форме, предоставленной техническим спонсором команды.
Специально для "Астаны" отшита эксклюзивная линия Miteam, представленная в трех цветах - белой с геометрическим рисунком голубого и синего цвета, серо-голубой и насыщенно-желтой. На двух последних комплектах в нижней части футболки нанесено стилизованное изображение шанырака.
Шанырак – традиционный элемент казахской культуры, это символ дома, домашнего очага, продолжения рода.
"Сегодня особенный день для нас всех - День нашей столицы. Поздравляем всех болельщиков клуба с праздником! Будет символично, что в этот особенный день мы сыграем в новой форме. "Астана" - единственный из клубов страны представляет Казахстан в Лиге чемпионов, поэтому нам бы хотелось, чтобы даже форма команды подчеркивала, что мы презентуем на международной арене свою страну.
Шанырак - необычный графический элемент, ставший символичным для страны. Есть большое желание, чтобы при одном взгляде на нашу экипировку любители футбола и нашей страны, и Европы знали, что на поле клуб из Казахстана. Мы довольно долго ждали разрешения УЕФА, чтобы "Астана" могла защищать честь Казахстана в Лиге чемпионов именно в этой форме. Наконец, все согласования пройдены, и мы готовы играть в новой эксклюзивной экипировке.
Через пару недель мы проведем официальную презентацию формы и, начиная со дня презентации, новые игровые футболки можно будет приобрести в торговых точках клуба. Причем, кроме мужской, будет представлена женская и детская линии, - рассказал исполнительный директор "Астаны" Кайсар Бекенов.
Напомним, что 6 июля "Астана" на своем поле примет "Кайсар" в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
Специально для "Астаны" отшита эксклюзивная линия Miteam, представленная в трех цветах - белой с геометрическим рисунком голубого и синего цвета, серо-голубой и насыщенно-желтой. На двух последних комплектах в нижней части футболки нанесено стилизованное изображение шанырака.
Шанырак – традиционный элемент казахской культуры, это символ дома, домашнего очага, продолжения рода.
"Сегодня особенный день для нас всех - День нашей столицы. Поздравляем всех болельщиков клуба с праздником! Будет символично, что в этот особенный день мы сыграем в новой форме. "Астана" - единственный из клубов страны представляет Казахстан в Лиге чемпионов, поэтому нам бы хотелось, чтобы даже форма команды подчеркивала, что мы презентуем на международной арене свою страну.
Шанырак - необычный графический элемент, ставший символичным для страны. Есть большое желание, чтобы при одном взгляде на нашу экипировку любители футбола и нашей страны, и Европы знали, что на поле клуб из Казахстана. Мы довольно долго ждали разрешения УЕФА, чтобы "Астана" могла защищать честь Казахстана в Лиге чемпионов именно в этой форме. Наконец, все согласования пройдены, и мы готовы играть в новой эксклюзивной экипировке.
Через пару недель мы проведем официальную презентацию формы и, начиная со дня презентации, новые игровые футболки можно будет приобрести в торговых точках клуба. Причем, кроме мужской, будет представлена женская и детская линии, - рассказал исполнительный директор "Астаны" Кайсар Бекенов.
Напомним, что 6 июля "Астана" на своем поле примет "Кайсар" в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.