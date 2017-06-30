Зенькович за четыре минуты оформил дубль и принес "Актобе" победу над "Шахтером"

Актюбинский клуб прервал серию из пяти поражений.
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Фото пресс-службы ФК "Актобе"
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига"Актобе" одержал победу над карагандинским "Шахтером" в гостевом матче 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Тур 18
Шахтер - Актобе 0:2
Голы: Зенькович, 24 (0:1); Зенькович, 28 (0:2)
Турнирная таблица
Тур 18
Шахтер - Актобе 0:2
Голы: Зенькович, 24 (0:1); Зенькович, 28 (0:2)
Турнирная таблица
Встреча команд, прошедшая в Караганде, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
В составе победителей дубль оформил Игорь Зенькович. Сначала форвард "Шахтера" на 24-й минуте реализовал пенальти, а спустя четыре минуты отличился после розыгрыша штрафного.
Благодаря этой победе "Актобе" прервал серию из пяти поражений кряду. Команда с 12 очками замыкает турнирную таблицу. В активе "Шахтера" осталось 18 баллов.
Что примечательно, эти команды играли между собой несколько дней назад. 28 июня в перенесенном матче восьмого тура КПЛ, который прошел в Актобе, победу с минимальным счетом одержал "Шахтер".