Наша победа заслуженная, потому что мы больше к ней стремились - Виктор Пасулько

Также свое мнение по игре высказал главный тренер "Атырау".
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Виктор Пасулько. Фото с сайта ФК "Окжетпес"
Наставники "Окжетпеса" и "Атырау" подытожили итог очной встречи, завершившейся в рамках 18-го тура премьер-лиги в пользу кокшетауской команды, передает корреспондент Vesti.kz.
- Во-первых, хочу поздравить свою команду, наших болельщиков с заслуженной победой! Повторюсь, она заслуженная, потому что мы ее хотели больше, чем наш соперник и добились. Я думаю, что это была наша лучшая игра, с того момента, как я принял команду, - заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Окжетпеса" Виктор Пасулько.
- Мы не заслужили сегодня поражения,однозначно. Я думаю,есть факторы, которые повлияли на результат. О них я говорить не буду, - приводит слова наставника "Атырау" Сергея Павлова официальный сайт кокшетауского клуба.
Напомним, что исход данного матча предрешил единственный мяч, забитый форвардом "Окжетпеса" Александром Козловым на 55-й минуте. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
- Во-первых, хочу поздравить свою команду, наших болельщиков с заслуженной победой! Повторюсь, она заслуженная, потому что мы ее хотели больше, чем наш соперник и добились. Я думаю, что это была наша лучшая игра, с того момента, как я принял команду, - заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Окжетпеса" Виктор Пасулько.
- Мы не заслужили сегодня поражения,однозначно. Я думаю,есть факторы, которые повлияли на результат. О них я говорить не буду, - приводит слова наставника "Атырау" Сергея Павлова официальный сайт кокшетауского клуба.
Напомним, что исход данного матча предрешил единственный мяч, забитый форвардом "Окжетпеса" Александром Козловым на 55-й минуте. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.