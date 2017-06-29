Гафуржан Суюмбаев стал автором лучшего гола 17-го тура КПЛ

В тройку лучших вошли мячи игроков "Шахтера" и "Акжайыка".
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Гафуржан Суюмбаев. Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
Определен лучший гол 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги по версии читателей Vesti.kz.
Лучшим назвали мяч защитника "Кайрата" Гафуржана Суюмбаева в гостевом матче против "Ордабасы" (2:0). За игрока сборной Казахстана свои голоса отдали 72 процента респондентов. На втором месте расположился точный удар полузащитника "Шахтера" Марата Шахметова матче с "Тоболом" (2:1). За него проголосовал 12 процентов читателей. Замкнул тройку лучших точный удар легионера "Акжайыка" Азуки Изу (девять процентов) в ворота "Тараза" (2:2).
Лучшим назвали мяч защитника "Кайрата" Гафуржана Суюмбаева в гостевом матче против "Ордабасы" (2:0). За игрока сборной Казахстана свои голоса отдали 72 процента респондентов. На втором месте расположился точный удар полузащитника "Шахтера" Марата Шахметова матче с "Тоболом" (2:1). За него проголосовал 12 процентов читателей. Замкнул тройку лучших точный удар легионера "Акжайыка" Азуки Изу (девять процентов) в ворота "Тараза" (2:2).