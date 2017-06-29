Подозреваемый в попытке убийства девушки футболист может продолжить карьеру в Казахстане

Инцидент случился 7 мая.
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Дмитрий Задерецкий. Фото с сайта xsport.ua
Украинский защитник Дмитрий Задерецкий может продолжить карьеру в Казахстане. Об этом сообщает Sport Arena.
По данным издания, Задерецкий получил предложение от нескольких команд из Украины и Казахстана. Футболист находится в статусе свободного агента, так как разорвал контракт с "Волынью".
22-летний Задерецкий выступал в "Волыни" с 2012 года. За это время он провел 45 матчей в украинской премьер-лиге, в том числе 26 - в этом сезоне. Годом ранее он уходил в аренду в "Десну" из первой лиги.
В 2015 году Задерецкий вызывался в молодежную сборную Украины. В ее составе он провел пять матчей, но эти игры не были официальными.
Недавно Задерецкий подозревался в попытке убийства девушки, с которой состоял в отношениях. Сообщалось, что 26-летняя Ирина Савчук 7 мая выпала из окна девятого этажа дома в Луцке и выжила, но попала в критическом состоянии в реанимацию. Полиция Украины возбудила уголовное дело, но чем оно завершилось - пока неизвестно, как и то, смогли ли врачи спасти девушку.
Правоохранительные органы рассматривали три версии: Савчук мог сбросить с окна Задерецкий, девушка могла упасть по неосторожности, а в качестве третьей шла попытка самоубийства.
"У него были проблемы с алкоголем. И между ними-таки произошла ссора, после которой футболист выбросил Ирину из окна", - заявила ZN.ua сестра пострадавшей Юлия Залевская.
Трансферное окно в чемпионате Казахстана открыто до 10 июля. Со всеми состоявшимися и возможными переходами можно ознакомиться здесь.
По данным издания, Задерецкий получил предложение от нескольких команд из Украины и Казахстана. Футболист находится в статусе свободного агента, так как разорвал контракт с "Волынью".
22-летний Задерецкий выступал в "Волыни" с 2012 года. За это время он провел 45 матчей в украинской премьер-лиге, в том числе 26 - в этом сезоне. Годом ранее он уходил в аренду в "Десну" из первой лиги.
В 2015 году Задерецкий вызывался в молодежную сборную Украины. В ее составе он провел пять матчей, но эти игры не были официальными.
Недавно Задерецкий подозревался в попытке убийства девушки, с которой состоял в отношениях. Сообщалось, что 26-летняя Ирина Савчук 7 мая выпала из окна девятого этажа дома в Луцке и выжила, но попала в критическом состоянии в реанимацию. Полиция Украины возбудила уголовное дело, но чем оно завершилось - пока неизвестно, как и то, смогли ли врачи спасти девушку.
Правоохранительные органы рассматривали три версии: Савчук мог сбросить с окна Задерецкий, девушка могла упасть по неосторожности, а в качестве третьей шла попытка самоубийства.
"У него были проблемы с алкоголем. И между ними-таки произошла ссора, после которой футболист выбросил Ирину из окна", - заявила ZN.ua сестра пострадавшей Юлия Залевская.
Трансферное окно в чемпионате Казахстана открыто до 10 июля. Со всеми состоявшимися и возможными переходами можно ознакомиться здесь.