Не знаю, насчет серьезности слухов об Исламхане и "Зените", но он готов играть в РФПЛ - эксперт

Также он прокомментировал выступление казахстанских клубов в Лиге Европы.
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Известный казахстанский специалист Аскар Кожабергенов прокомментировал Vesti.kz слухи по поводу перехода кайратовца Бауыржана Исламхана в питерский "Зенит", а также выступление отечественных клубов в первом раунде Лиги Европы.
- Как вы считаете, имеют ли под собой почву слухи вокруг перехода Исламхана в "Зенит"? Или это игры агентов?
- От агентов, конечно, многое зависит. Но однозначно, что Бауыржан созрел выступать на новом уровне. Да, был период, когда он уезжал в "Кубань" и у него ничего не получилось. Но тогда был молодой и сырой, а сейчас находится в самом соку, чтобы попробовать силы в российском чемпионате. Если ему и уезжать, то сейчас самое время. Тем более его нынешний уровень соответствует выступлению в РФПЛ.
Может быть, в "Зените" ему будет трудно стать ведущим футболистом, но в другой средненькой российской команде способен спокойно заиграть. Хотя кто знает, может и в "Зените" заиграет при должном отношении со стороны тренеров и партнеров. Чтобы дальше расти в профессиональном плане, надо уезжать. А насколько серьезный интерес к нему проявляет "Зенит", не знаю.
- Как вам выступление казахстанских клубов в первом раунде Лиги Европы?
- Мне кажется, "Ордабасы" не показал своей истинной силы. При этом не сказал бы, чтобы команде не хватило опыта, все-таки в составе присутствуют опытные футболисты. Что самое обидное, проиграли команде, которая после отпуска провела всего одну контрольную игру. И даже в физическом плане не смогли превзойти боснийцев, хотя наш чемпионат в самом разгаре. Непонятно, с чем связано поражение. И не думаю, что на исходе встречи повлияла дальняя дорога. Тот же "Дунав" проделал неблизкий путь до Павлодара и смог оказать достойное сопротивление "Иртышу". Очень важно было "Ордабасы" забить в гостях, но и опасных моментов у него не было. Очень тяжело придется южанам дома.
- Потребуется прыгнуть выше головы.
- 0:2 заставляет играть сверхагрессивно. И еще нельзя забывать об обороне, смерти подобно будет пропустить на своем поле.
- А что скажете об "Иртыше" и "Кайрате"?
- "Иртыш" мог забить второй мяч, но я думаю, павлодарцам будет легче решить задачу по выходу во второй раунд, чем "Ордабасы". "Широки Бриег" от обороны сыграет, а "Дунав" пойдет вперед. Это позволит "Иртышу" действовать на контратаке и, возможно, создать свой момент.
О "Кайрате" и говорить нечего. На две головы оказался выше "Атлантаса". Мог еще забить, хоть 6:0 - более чем убедительный результат. Определенные задачи будут стоять перед кайратовцами в ответной встрече, но уже можно смело говорить об их выходе в следующий этап.
- Согласны с тем, что из всех казахстанских клубов, представленных в Лиге Европы, только "Кайрат" сможет реально претендовать на выход в групповой этап?
- Если Шелдон Бато усилит оборону, то "Кайрату" вполне по силам будет попасть в групповой этап. С другой стороны, многое зависит от жеребьевки. Ведь в последнем раунде может выпасть какой-нибудь гранд.
Отметим, что в первых играх первого квалификационного раунда Лиги Европы "Кайрат" дома разгромил литовский "Атлантас" 6:0, "Иртыш" на своем поле одолел болгарский "Дунав" 1:0, а "Ордабасы" на выезде уступил боснийскому "Широки Бриегу" 0:2. Ответные матчи пройдут 6 июля.
Что касается Бауыржана Исламхана, то ранее о возможном его переходе в "Зенит" написала газета "Время". Поводом для этого послужил тот факт, что полузащитник не оказался в заявке "Кайрата" на Лигу Европы, но позже был дозаявлен. Отмечалось, что казахстанский и российский клубы находятся на завершающей стадии переговоров о трансфере 24-летнего игрока. При этом сообщалось, что Исламхан уже прошел медобследование.
- Как вы считаете, имеют ли под собой почву слухи вокруг перехода Исламхана в "Зенит"? Или это игры агентов?
- От агентов, конечно, многое зависит. Но однозначно, что Бауыржан созрел выступать на новом уровне. Да, был период, когда он уезжал в "Кубань" и у него ничего не получилось. Но тогда был молодой и сырой, а сейчас находится в самом соку, чтобы попробовать силы в российском чемпионате. Если ему и уезжать, то сейчас самое время. Тем более его нынешний уровень соответствует выступлению в РФПЛ.
Может быть, в "Зените" ему будет трудно стать ведущим футболистом, но в другой средненькой российской команде способен спокойно заиграть. Хотя кто знает, может и в "Зените" заиграет при должном отношении со стороны тренеров и партнеров. Чтобы дальше расти в профессиональном плане, надо уезжать. А насколько серьезный интерес к нему проявляет "Зенит", не знаю.
- Как вам выступление казахстанских клубов в первом раунде Лиги Европы?
- Мне кажется, "Ордабасы" не показал своей истинной силы. При этом не сказал бы, чтобы команде не хватило опыта, все-таки в составе присутствуют опытные футболисты. Что самое обидное, проиграли команде, которая после отпуска провела всего одну контрольную игру. И даже в физическом плане не смогли превзойти боснийцев, хотя наш чемпионат в самом разгаре. Непонятно, с чем связано поражение. И не думаю, что на исходе встречи повлияла дальняя дорога. Тот же "Дунав" проделал неблизкий путь до Павлодара и смог оказать достойное сопротивление "Иртышу". Очень важно было "Ордабасы" забить в гостях, но и опасных моментов у него не было. Очень тяжело придется южанам дома.
- Потребуется прыгнуть выше головы.
- 0:2 заставляет играть сверхагрессивно. И еще нельзя забывать об обороне, смерти подобно будет пропустить на своем поле.
- А что скажете об "Иртыше" и "Кайрате"?
- "Иртыш" мог забить второй мяч, но я думаю, павлодарцам будет легче решить задачу по выходу во второй раунд, чем "Ордабасы". "Широки Бриег" от обороны сыграет, а "Дунав" пойдет вперед. Это позволит "Иртышу" действовать на контратаке и, возможно, создать свой момент.
О "Кайрате" и говорить нечего. На две головы оказался выше "Атлантаса". Мог еще забить, хоть 6:0 - более чем убедительный результат. Определенные задачи будут стоять перед кайратовцами в ответной встрече, но уже можно смело говорить об их выходе в следующий этап.
- Согласны с тем, что из всех казахстанских клубов, представленных в Лиге Европы, только "Кайрат" сможет реально претендовать на выход в групповой этап?
- Если Шелдон Бато усилит оборону, то "Кайрату" вполне по силам будет попасть в групповой этап. С другой стороны, многое зависит от жеребьевки. Ведь в последнем раунде может выпасть какой-нибудь гранд.
Отметим, что в первых играх первого квалификационного раунда Лиги Европы "Кайрат" дома разгромил литовский "Атлантас" 6:0, "Иртыш" на своем поле одолел болгарский "Дунав" 1:0, а "Ордабасы" на выезде уступил боснийскому "Широки Бриегу" 0:2. Ответные матчи пройдут 6 июля.
Что касается Бауыржана Исламхана, то ранее о возможном его переходе в "Зенит" написала газета "Время". Поводом для этого послужил тот факт, что полузащитник не оказался в заявке "Кайрата" на Лигу Европы, но позже был дозаявлен. Отмечалось, что казахстанский и российский клубы находятся на завершающей стадии переговоров о трансфере 24-летнего игрока. При этом сообщалось, что Исламхан уже прошел медобследование.