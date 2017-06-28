Не знаю, насчет серьезности слухов об Исламхане и "Зените", но он готов играть в РФПЛ - эксперт

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Не знаю, насчет серьезности слухов об Исламхане и "Зените", но он готов играть в РФПЛ - эксперт

Также он прокомментировал выступление казахстанских клубов в Лиге Европы.

Ссылки по теме:

3 Комментария
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Известный казахстанский специалист Аскар Кожабергенов прокомментировал Vesti.kz слухи по поводу перехода кайратовца Бауыржана Исламхана в питерский "Зенит", а также выступление отечественных клубов в первом раунде Лиги Европы

- Как вы считаете, имеют ли под собой почву слухи вокруг перехода Исламхана в "Зенит"? Или это игры агентов?

- От агентов, конечно, многое зависит. Но однозначно, что Бауыржан созрел выступать на новом уровне. Да, был период, когда он уезжал в "Кубань" и у него ничего не получилось. Но тогда был молодой и сырой, а сейчас находится в самом соку, чтобы попробовать силы в российском чемпионате. Если ему и уезжать, то сейчас самое время. Тем более его нынешний уровень соответствует выступлению в РФПЛ.

Может быть, в "Зените" ему будет трудно стать ведущим футболистом, но в другой средненькой российской команде способен спокойно заиграть. Хотя кто знает, может и в "Зените" заиграет при должном отношении со стороны тренеров и партнеров. Чтобы дальше расти в профессиональном плане, надо уезжать. А насколько серьезный интерес к нему проявляет "Зенит", не знаю. 

- Как вам выступление казахстанских клубов в первом раунде Лиги Европы?

- Мне кажется, "Ордабасы" не показал своей истинной силы. При этом не сказал бы, чтобы команде не хватило опыта, все-таки в составе присутствуют опытные футболисты. Что самое обидное, проиграли команде, которая после отпуска провела всего одну контрольную игру. И даже в физическом плане не смогли превзойти боснийцев, хотя наш чемпионат в самом разгаре. Непонятно, с чем связано поражение. И не думаю, что на исходе встречи повлияла дальняя дорога. Тот же "Дунав" проделал неблизкий путь до Павлодара и смог оказать достойное сопротивление "Иртышу". Очень важно было "Ордабасы" забить в гостях, но и опасных моментов у него не было. Очень тяжело придется южанам дома. 

- Потребуется прыгнуть выше головы.

- 0:2 заставляет играть сверхагрессивно. И еще нельзя забывать об обороне, смерти подобно будет пропустить на своем поле. 

- А что скажете об "Иртыше" и "Кайрате"?

- "Иртыш" мог забить второй мяч, но я думаю, павлодарцам будет легче решить задачу по выходу во второй раунд, чем "Ордабасы". "Широки Бриег" от обороны сыграет, а "Дунав" пойдет вперед. Это позволит "Иртышу" действовать на контратаке и, возможно, создать свой момент.

О "Кайрате" и говорить нечего. На две головы оказался выше "Атлантаса". Мог еще забить, хоть 6:0 - более чем убедительный результат. Определенные задачи будут стоять перед кайратовцами в ответной встрече, но уже можно смело говорить об их выходе в следующий этап. 

- Согласны с тем, что из всех казахстанских клубов, представленных в Лиге Европы, только "Кайрат" сможет реально претендовать на выход в групповой этап?

- Если Шелдон Бато усилит оборону, то "Кайрату" вполне по силам будет попасть в групповой этап. С другой стороны, многое зависит от жеребьевки. Ведь в последнем раунде может выпасть какой-нибудь гранд.

Отметим, что в первых играх первого квалификационного раунда Лиги Европы "Кайрат" дома разгромил литовский "Атлантас" 6:0, "Иртыш" на своем поле одолел болгарский "Дунав" 1:0, а "Ордабасы" на выезде уступил боснийскому "Широки Бриегу" 0:2. Ответные матчи пройдут 6 июля. 

Что касается Бауыржана Исламхана, то ранее о возможном его переходе в "Зенит" написала газета "Время". Поводом для этого послужил тот факт, что полузащитник не оказался в заявке "Кайрата" на Лигу Европы, но позже был дозаявлен. Отмечалось, что казахстанский и российский клубы находятся на завершающей стадии переговоров о трансфере 24-летнего игрока. При этом сообщалось, что Исламхан уже прошел медобследование.
  Комментариев: 3
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Павел Сегодня 16:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 184
Если в ответной игре не будет играть, то возможно и хочет его кто то подписать из Лиге Европы
Ответить 0
 
Руслан Россонери Сегодня 16:31
Статус: Фанат
Рейтинг: 38
Точнее готов полировать скамейку...Давайте на чистоту,Исламхану там воооообще делать нечего.Лавочник.
Ответить -1
 
Аслан Сегодня 16:39
Статус: Фанат
Рейтинг: 30
Руслан Россонери ,не нужно переоценивать уровень рфпл.
Ответить 0
 