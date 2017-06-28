Главный тренер "Кайрата" прокомментировал слухи о переходе Исламхана в "Зенит"

Газета "Время" писала, что клубы находятся на завершающей стадии переговоров о трансфере игрока.
Вчера 23:19
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Главный тренер алматинского "Кайрата" Кахабер Цхадазде прокомментировал слухи о переходе капитана команды Бауыржана Исламхана в питерский "Зенит", сообщает корреспондент Vesti.kz.
- Прокомментируйте слухи по Исламхану? Будто он переходит в "Зенит".
- Могу только сказать, что он может играть в любой команде. Будь это "Зенит" или другая команда. Буду рад, если он попадет в великую команду. Но про "Зенит" точно ничего не знаю.
Ранее о возможном переходе Исламхана в "Зенит" написала газета "Время". Поводом для этого послужил тот факт, что полузащитник не оказался в заявке "Кайрата" на Лигу Европы, но позже был дозаявлен. Отмечалось, что казахстанский и российский клубы находятся на завершающей стадии переговоров о трансфере 24-летнего игрока. При этом сообщалось, что Исламхан уже даже прошел медобследование.
Напомним, Исламхан из-за дисквалификации пропускал первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против литовского "Атлантаса", который 29 июня в Алматы проиграл "Кайрату" со счетом 0:6. Ответная игра пройдет 6 июля.
- Прокомментируйте слухи по Исламхану? Будто он переходит в "Зенит".
- Могу только сказать, что он может играть в любой команде. Будь это "Зенит" или другая команда. Буду рад, если он попадет в великую команду. Но про "Зенит" точно ничего не знаю.
Ранее о возможном переходе Исламхана в "Зенит" написала газета "Время". Поводом для этого послужил тот факт, что полузащитник не оказался в заявке "Кайрата" на Лигу Европы, но позже был дозаявлен. Отмечалось, что казахстанский и российский клубы находятся на завершающей стадии переговоров о трансфере 24-летнего игрока. При этом сообщалось, что Исламхан уже даже прошел медобследование.
Напомним, Исламхан из-за дисквалификации пропускал первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против литовского "Атлантаса", который 29 июня в Алматы проиграл "Кайрату" со счетом 0:6. Ответная игра пройдет 6 июля.