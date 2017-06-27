Счастлив, что буду играть в одной команде с Андреем Аршавиным - новичок "Кайрата"

Он не сомневается, что команда пройдет во второй раунд квалификации Лиги Европы.
Сегодня 13:04
Ссылки по теме:
- "Кайрат" арендовал защитника сборной Тринидада и Тобаго
- "Кайрат" полон амбиций выиграть трофей, и я буду стараться выиграть все титулы - Шелдон Бато
- Усиление или прокол? Почему "Крылья Советов" отдали защитника Бато в "Кайрат"
Шелдон Бато. Фото пресс-службы "Кайрата"
Защитник сборной Тринидада и Тобаго Шелдон Бато в интервью Daily Express Trinidad прокомментировал переход в "Кайрат".
26-летний Бато будет выступать за алматинцев до конца сезона на правах аренды. Права на трансфер игрока принадлежат самарским "Крыльям Советов", которые в мае вылетели из российской премьер-лиги.
"Я счастлив сделать этот шаг, - говорит Бато. - "Кайрат" - очень хорошая команда с большими амбициями в Европе. Я в ожидании тренировок и игр вместе с новыми партнерами.
К сожалению, я не смогу играть в первом раунде Лиги Европы, однако я не сомневаюсь, что мы пройдем во второй круг. Я буду терпеливо ждать своего дебюта. Это еще один шаг в моей карьере, и я счастлив, что буду играть в одной команде с таким футболистом, как Андрей Аршавин".
Стоит отметить, что до России Бато выступал за бельгийский "Мехелен" и тринидадский "Сан Хуан Джаблонтех". Подробнее об этом игроке можно прочитать здесь.
В стартовом раунде квалификации Лиги Европы соперником "Кайрата" станет литовский "Атлантас". Первая встреча между командами пройдет сегодня, 29 июня, в Алматы и начнется в 20:45 по местному времени, а ответная игра состоится через неделю в Клайпеде.
Таблица всех трансферов КПЛ
26-летний Бато будет выступать за алматинцев до конца сезона на правах аренды. Права на трансфер игрока принадлежат самарским "Крыльям Советов", которые в мае вылетели из российской премьер-лиги.
"Я счастлив сделать этот шаг, - говорит Бато. - "Кайрат" - очень хорошая команда с большими амбициями в Европе. Я в ожидании тренировок и игр вместе с новыми партнерами.
К сожалению, я не смогу играть в первом раунде Лиги Европы, однако я не сомневаюсь, что мы пройдем во второй круг. Я буду терпеливо ждать своего дебюта. Это еще один шаг в моей карьере, и я счастлив, что буду играть в одной команде с таким футболистом, как Андрей Аршавин".
Стоит отметить, что до России Бато выступал за бельгийский "Мехелен" и тринидадский "Сан Хуан Джаблонтех". Подробнее об этом игроке можно прочитать здесь.
В стартовом раунде квалификации Лиги Европы соперником "Кайрата" станет литовский "Атлантас". Первая встреча между командами пройдет сегодня, 29 июня, в Алматы и начнется в 20:45 по местному времени, а ответная игра состоится через неделю в Клайпеде.
Таблица всех трансферов КПЛ