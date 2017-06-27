Даже не хочу говорить о чемпионате Казахстана. Темное пятно какое-то - экс-нападающий "Актобе"

Футболист со скандалом ушел из команды после чемпионства.
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Сергей Давыдов. Фото с сайта mgorod.kz
Российский нападающий Сергей Давыдов в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал о казахстанском этапе карьеры.
В 2013 году Давыдов забил два гола и отдал три результативные передачи в 16 матчах премьер-лиги за "Актобе". В тот сезон команда выиграла золотые медали чемпионата. Также россиянин отметился тремя голами в семи встречах Лиги Европы.
В "Актобе" Давыдов играл в аренде, а права на его трансфер принадлежали казанскому "Рубину". Покидал казахстанский клуб нападающий со скандалом. Его аренда была рассчитана до июня 2014 года, но в межсезонье "Актобе" отказался от услуг Давыдова и по соглашению с "Рубином" должен был платить ему зарплату до лета. Из-за того что трансферное окно было закрыто, футболист не играл полгода.
- После аренды в "Актобе" вы назвали чемпионат Казахстана гадким, потому что вас там постоянно обманывали. Однако та сторона говорила, что футболист Давыдов нарушил режим и не явился на сбор…
- Это все настолько раздуто. И даже не хочу разговаривать про чемпионат Казахстана, неинтересен он мне. Темное пятно какое-то, - заявил Давыдов.
- То есть не гордитесь тем, что стали чемпионом Казахстана?
- Трофей есть трофей. Просто неприятно, что про меня такие вещи говорили. Так что пусть все это останется в прошлом.
Отметим, что после "Актобе" Давыдов выступал за московское "Торпедо" в премьер-лиге и за КАМАЗ из Набережных Челнов - в первом дивизионе. В июне этого года 31-летний нападающий подписал контракт с "Араратом", который начнет новый сезон во второй лиге. Партнерами Давыдова по московскому клубу будут экс-игроки сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко.
В 2013 году Давыдов забил два гола и отдал три результативные передачи в 16 матчах премьер-лиги за "Актобе". В тот сезон команда выиграла золотые медали чемпионата. Также россиянин отметился тремя голами в семи встречах Лиги Европы.
В "Актобе" Давыдов играл в аренде, а права на его трансфер принадлежали казанскому "Рубину". Покидал казахстанский клуб нападающий со скандалом. Его аренда была рассчитана до июня 2014 года, но в межсезонье "Актобе" отказался от услуг Давыдова и по соглашению с "Рубином" должен был платить ему зарплату до лета. Из-за того что трансферное окно было закрыто, футболист не играл полгода.
- После аренды в "Актобе" вы назвали чемпионат Казахстана гадким, потому что вас там постоянно обманывали. Однако та сторона говорила, что футболист Давыдов нарушил режим и не явился на сбор…
- Это все настолько раздуто. И даже не хочу разговаривать про чемпионат Казахстана, неинтересен он мне. Темное пятно какое-то, - заявил Давыдов.
- То есть не гордитесь тем, что стали чемпионом Казахстана?
- Трофей есть трофей. Просто неприятно, что про меня такие вещи говорили. Так что пусть все это останется в прошлом.
Отметим, что после "Актобе" Давыдов выступал за московское "Торпедо" в премьер-лиге и за КАМАЗ из Набережных Челнов - в первом дивизионе. В июне этого года 31-летний нападающий подписал контракт с "Араратом", который начнет новый сезон во второй лиге. Партнерами Давыдова по московскому клубу будут экс-игроки сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко.