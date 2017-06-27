"Кайрат" полон амбиций выиграть трофей, и я буду стараться выиграть все титулы - Шелдон Бато

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Кто "заменит" Геннадия Головкина, если он завершит карьеру?

"Кайрат" полон амбиций выиграть трофей, и я буду стараться выиграть все титулы - Шелдон Бато

Новичок "Кайрата" прокомментировал свой переход.

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9 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

Новичок "Кайрата" Шелдон Бато прокомментировал свой переход в стан алматинцев, сообщается на сайте клуба.

"Сейчас у меня только одни положительные эмоции. Я очень рад. Можно вздохнуть с облегчением, что все позади. Я прошел медицинское обследование за несколько дней до этого. И я очень счастлив подписать контракт. В скором времени я присоединюсь к тренировкам. Я много слышал о футбольном клубе "Кайрат". Я уверен, что это отличная и сильная команда. 

На учебно-тренировочных сборах в Турции мы встречались с "Кайратом". И я заметил, что у клуба есть большой потенциал. Очень счастлив быть частью этой команды. Я посетил две домашние игры "Кайрата", и это было замечательно. Мне очень понравилось. И одно из самых приятных замечаний, что база "Кайрата" на высочайшем уровне, это удивительно.

Я знаю, что команда полна амбиций выиграть трофей. И для меня также является основной задачей выиграть все возможное для команды. Поэтому я хочу быстрее начать заниматься в общей группе. И я буду выкладываться до конца, стараясь выиграть все титулы", - сказал Бато.

Напомним, аренда футболиста рассчитана до конца сезона.

  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Balg 27 июня 20:47
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 573
Случайный гость, защитник в том числе из за которого Крылья Советов вылетела в ФНЛ.Че то здесь нечистое,к чему он нам, Ахметов уверен лучше намного будет
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Самат Дарибаев 27 июня 21:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 113
Ахметов пожарник!
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Mara 27 июня 21:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1373
Аузына май кара бала. Интересно ? он начнёт прямо с мачта Лиги Европы ?
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Стратег 27 июня 22:07
Статус: Профи
Рейтинг: 426
Mara,Нет конечно
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Стратег 27 июня 22:44
Статус: Профи
Рейтинг: 426
С такими игроками надо ставить задачу стать обладателем кубка Европы "мечта"
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Шах Ермекулы Вчера 00:11
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
Да будет так, победа нам нужна.
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Дюран Дюран Вчера 11:21
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 565
Жирный как Жерар Гоу. Он неуклюжий, смотрел на его игру. При росте 184 Гоу весит 90 кг..... Курдюк у него огромный...
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Стратег Вчера 13:25
Статус: Профи
Рейтинг: 426
Лишь бы не получилось как с Чумой
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NuLL Вчера 20:11
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2227
Отирик жел тыкты гой
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