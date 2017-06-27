"Кайрат" полон амбиций выиграть трофей, и я буду стараться выиграть все титулы - Шелдон Бато

Новичок "Кайрата" прокомментировал свой переход.
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Новичок "Кайрата" Шелдон Бато прокомментировал свой переход в стан алматинцев, сообщается на сайте клуба.
"Сейчас у меня только одни положительные эмоции. Я очень рад. Можно вздохнуть с облегчением, что все позади. Я прошел медицинское обследование за несколько дней до этого. И я очень счастлив подписать контракт. В скором времени я присоединюсь к тренировкам. Я много слышал о футбольном клубе "Кайрат". Я уверен, что это отличная и сильная команда.
На учебно-тренировочных сборах в Турции мы встречались с "Кайратом". И я заметил, что у клуба есть большой потенциал. Очень счастлив быть частью этой команды. Я посетил две домашние игры "Кайрата", и это было замечательно. Мне очень понравилось. И одно из самых приятных замечаний, что база "Кайрата" на высочайшем уровне, это удивительно.
Я знаю, что команда полна амбиций выиграть трофей. И для меня также является основной задачей выиграть все возможное для команды. Поэтому я хочу быстрее начать заниматься в общей группе. И я буду выкладываться до конца, стараясь выиграть все титулы", - сказал Бато.
Напомним, аренда футболиста рассчитана до конца сезона.