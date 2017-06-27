Нужен ли Тетрадзе КПЛ, или несколько слов об очередной отставке в чемпионате Казахстана

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Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
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Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
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Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
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Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Нужен ли Тетрадзе КПЛ, или несколько слов об очередной отставке в чемпионате Казахстана

Костанайский клуб приступил к поискам нового тренера.

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2 Комментария
Омари Тетрадзе. Фото с сайта bolshoisport.ru
Омари Тетрадзе. Фото с сайта bolshoisport.ru

В казахстанской премьер-лиге состоялась очередная тренерская отставка. На этот раз со своего поста ушел российский специалист Омари Тетрадзе, возглавлявший "Тобол" с мая 2016 года, передает корреспондент Vesti.kz.

О его уходе заговорили еще в апреле, но костанайский клуб не сильно отставал от призовой тройки и в любой момент мог улучшить свое турнирное положение. В связи с этим руководство не торопилось с оргвыводами. Судьба тренера была предрешена после поражения в последнем домашнем матче с "Шахтером" (1:2), так как до этой игры "Тобол" не выигрывал три тура подряд, недосчитавшись в общей сложности 11 очков. При этом команда опустилась на пятое место, отстав от первой тройки на десять баллов.

И все же дело не только в том, что костанайцы выбыли из борьбы за медали, но и в отсутствии у них игры. Болельщики объясняли это тем, что тренер использовал футболистов не на родных позициях. Хотя многие фанаты так и не простили россиянину роспуск ведущих игроков в лице Нурбола Жумаскалиева и Александра Петухова.

Кроме невзрачной игры "Тобол", по сути, растерял шансы побороться за еврокубковое место. "Бронзу" уже не зацепить ввиду более стабильного выступления "Ордабасы", а из Кубка вылетел еще на стадии 1/8 финала, уступив злосчастному "Шахтеру" (1:2). 

С приходом Омари Тетрадзе костанайский клуб улучшил лишь игру в обороне. В текущем чемпионате у "Тобола" одна из надежных защит - всего 14 пропущенных голов. Столько же мячей пропустила только "Астана".

Трудно сказать, почему у россиянина не получилось в Костанае, но в последние годы ему явно не фартило. А ведь тренерскую карьеру начинал за здравие. Выводил "Анжи" и нижегородскую "Волгу" в РФПЛ. Но потом был неудачный сезон в "Химках", странный вояж в "Жетысу", из которого приходилось уходить со скандалом из-за судебных разбирательств с новым руководством по не выплаченным премиальным и, конечно же, красноярский "Енисей", вылетевший из ФНЛ в сезоне-2015/2016 при стабильном финансировании.

Тетрадзе, естественно, еще может вернуться, но нужен ли он КПЛ после последних провалов при наличии своих безработных тренеров? Наверное, нет. И навряд ли ему удастся найти работу в хорошем амбициозном клубе, каким по сей день является "Тобол". Ведь в свое время он и так не воспользовался шансом поработать в РФПЛ, а теперь вынужден уповать только на ФНЛ (Футбольная национальная лига в России). 

В свою очередь "Тоболу" хочется пожелать обрести своего тренера, который был бы способен вывести команду на новый уровень и подольше в ней задержаться. При имеющемся стабильном финансировании костанайский клуб обязан решать более серьезные задачи, чем довольствоваться пятым местом. 

Напомним, что вслед за Омари Тетрадзе свой пост покинул директор "Тобола" Талгат Баймуратов. Следующий матч в чемпионате костанайский клуб проведет на выезде против "Иртыша" 9 июля. С турнирным положением КПЛ можно ознакомиться здесь.

  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Mara 27 июня 21:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1373
При наличие своих безработных тренеров ? До 5 го поменявщегося тренера о них не было ни слова или издесь они понадобились к словцу ?
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Бейбут Есмурзин 27 июня 21:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1352
Можно его в нашу 1 лигу.
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