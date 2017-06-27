Нужен ли Тетрадзе КПЛ, или несколько слов об очередной отставке в чемпионате Казахстана

Костанайский клуб приступил к поискам нового тренера.

В казахстанской премьер-лиге состоялась очередная тренерская отставка. На этот раз со своего поста ушел российский специалист Омари Тетрадзе, возглавлявший "Тобол" с мая 2016 года, передает корреспондент Vesti.kz.



О его уходе заговорили еще в апреле, но костанайский клуб не сильно отставал от призовой тройки и в любой момент мог улучшить свое турнирное положение. В связи с этим руководство не торопилось с оргвыводами. Судьба тренера была предрешена после поражения в последнем домашнем матче с "Шахтером" (1:2), так как до этой игры "Тобол" не выигрывал три тура подряд, недосчитавшись в общей сложности 11 очков. При этом команда опустилась на пятое место, отстав от первой тройки на десять баллов.



И все же дело не только в том, что костанайцы выбыли из борьбы за медали, но и в отсутствии у них игры. Болельщики объясняли это тем, что тренер использовал футболистов не на родных позициях. Хотя многие фанаты так и не простили россиянину роспуск ведущих игроков в лице Нурбола Жумаскалиева и Александра Петухова.



Кроме невзрачной игры "Тобол", по сути, растерял шансы побороться за еврокубковое место. "Бронзу" уже не зацепить ввиду более стабильного выступления "Ордабасы", а из Кубка вылетел еще на стадии 1/8 финала, уступив злосчастному "Шахтеру" (1:2).



С приходом Омари Тетрадзе костанайский клуб улучшил лишь игру в обороне. В текущем чемпионате у "Тобола" одна из надежных защит - всего 14 пропущенных голов. Столько же мячей пропустила только "Астана".



Трудно сказать, почему у россиянина не получилось в Костанае, но в последние годы ему явно не фартило. А ведь тренерскую карьеру начинал за здравие. Выводил "Анжи" и нижегородскую "Волгу" в РФПЛ. Но потом был неудачный сезон в "Химках", странный вояж в "Жетысу", из которого приходилось уходить со скандалом из-за судебных разбирательств с новым руководством по не выплаченным премиальным и, конечно же, красноярский "Енисей", вылетевший из ФНЛ в сезоне-2015/2016 при стабильном финансировании.



Тетрадзе, естественно, еще может вернуться, но нужен ли он КПЛ после последних провалов при наличии своих безработных тренеров? Наверное, нет. И навряд ли ему удастся найти работу в хорошем амбициозном клубе, каким по сей день является "Тобол". Ведь в свое время он и так не воспользовался шансом поработать в РФПЛ, а теперь вынужден уповать только на ФНЛ (Футбольная национальная лига в России).



В свою очередь "Тоболу" хочется пожелать обрести своего тренера, который был бы способен вывести команду на новый уровень и подольше в ней задержаться. При имеющемся стабильном финансировании костанайский клуб обязан решать более серьезные задачи, чем довольствоваться пятым местом.



Напомним, что вслед за Омари Тетрадзе свой пост покинул директор "Тобола" Талгат Баймуратов. Следующий матч в чемпионате костанайский клуб проведет на выезде против "Иртыша" 9 июля. С турнирным положением КПЛ можно ознакомиться здесь.