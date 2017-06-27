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Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
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Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
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Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
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Для "Астаны" или "Кайрата" занять третье место в чемпионате - смерти подобно - эксперт

По итогам 17 туров команды занимают первое и второе места соответственно.

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6 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

В чемпионате Казахстана по футболу проведено 17 туров. По их итогам в таблице лидирует "Астана". За ней расположился "Кайрат". И все идет к тому, что именно эти команды разыграют "золото" премьер-лиги. Другие же команды будут решать свои локальные задачи - выиграть гонку за "бронзу" или не вылететь в первую лигу. Примерно такого мнения придерживается и казахстанский специалист Агадилда Хасенов, который в беседе с корреспондентом Vesti.kz призвал клубы расти, работая над системностью и подготовкой резерва. 

- Можно уверенно сказать, что первое-второе места разыграют "Астана" и "Кайрат". Что касается третьей строчки, то здесь более стабилен "Ордабасы". Но я бы не стал говорить, что в борьбу за "бронзу" больше никто не включится, потому что дистанция довольно-таки длинная, и клубы могут поправить свое турнирное положение. Например, тот же "Иртыш". Но "Ордабасы" сделал серьезную заявку, чтобы быть в тройке призеров, - рассказал Хасенов. 



- "Тобол" можно вычеркнуть из гонки за призовые места ввиду отставания на десять очков от первой тройки?

- Не знаю, что происходит с костанайцами. Хотя одно время говорили, что тренер уйдет. Затем вроде бы руководство заявило о своем доверии Тетрадзе. Но, видимо, ситуация в клубе непростая и, скорее всего, тренер покинет "Тобол", который, на мой взгляд, не сможет побороться за третье место. Потому как стабильность должна быть не только в игре, но и в команде. Ведь она передается на настроение и взаимоотношения игроков.

"Иртыш"? Димитров отмечал, что у него был недокомплект состава, вследствие чего необходимо усиливаться. Видно, внутренние разногласия необходимо направить на пользу общего дела. Если с этим справятся в "Иртыше", то команда способна побороться за бронзовые медали. 

А вот рокировка в "Ордабасы" пошла клубу на пользу. Имею в виду переход Байсеитова на административную должность и приход Петрушина на тренерский пост. 

- Есть у Вас объяснение выступлению "Кайсара"? После хорошего старта команда перестала цепляться за результат, хотя сейчас она все еще удерживает шестое место. Но другие клубы ее постепенно догоняют.

- Мы говорили о том, что при хорошей физической подготовке и мотивации любая команда способна многого добиться, что, собственно, и сделал "Кайсар". Однако какая реальная сила у кызылординцев, сказать сложно. Правда, сейчас они находятся на своем месте. Если им удастся закрепиться в середине таблицы, то это будет неплохим результатом для них после возвращения в премьер-лигу. Потому что иногда завышенные амбиции мешают реально оценивать свои возможности и грамотно строить работу. Не исключено, что взлет "Кайсара" в начале сезона мог поднять необоснованные амбиции у руководства клуба, что тоже могло сказаться на дальнейшем выступлении. Все зависит от того, как будет это проанализировано в клубе. 



- Интересно получается. "Атырау" выкарабкался с последнего места при минусе трех очков, тогда как "Акжайык" и "Актобе" рухнули в подвал таблицы.

- Сейчас делать выводы очень сложно. Тем не менее у "Атырау" нормализовались дела с приходом Павлова. А все, наверное, потому, что тренер и руководство работают в тандеме. Очень важно, когда опытного тренера поддерживают. Особо остро это ощущают игроки, соответственно, все сказывается на тренировочном процессе и самой игре. Муханов тоже опытный специалист, но не знаю, почему "Актобе" проигрывает. Необходимо находиться внутри команды, чтобы все понимать. Возможно, он еще не нащупал рычаги управления  командой, а ей, в свою очередь, мешают чрезмерно завышенные амбиции с приходом Муханова. Все же при нем раньше "Актобе" боролся за чемпионство. Нужно время. Правда, время тоже меняется, на "старом багаже" далеко не уедешь. Надо реагировать на новые вызовы. Раньше у него были другие игроки и другие возможности. Сейчас другая ситуация, и надо посмотреть, как он из нее выйдет. Так или иначе, последние четыре поражения - серьезный удар по психологии футболистов. Это испытание для тренера и команды.

- Получается, что первые два места останутся за "столичными командами", а судьба остальных неясна? 

- Как я говорил, у "Ордабасы" больше шансов занять третье место. Если он сам не отдаст, то вряд ли другая команда возьмет "бронзу". Но не будем забывать, что южанам предстоит выступление на два фронта. Как это все отразится на результатах чемпионата, нам предстоит только узнать. Если говорить о стабильности, то она применима только к "Астане" и "Кайрату". 

- А какие команды Вас разочаровали?

- Большего ожидал от команды Тетрадзе. Более стабильного выступления ждал от "Иртыша". Павлодарцы, конечно, в таблице не упали, но предполагал, что выступят еще лучше. Все-таки Димитров неплохо себя зарекомендовал в первые два сезона. Пока ситуация такая, какая есть. 


  
- Не засиделся ли Димитров в "Иртыше"?

- Знаете, тренер бился два сезона на энтузиазме, а ему обещанных игроков не приглашали. Как-никак Димитров несколько раз отмечал, что ему надо усиливать ту или иную линию. При таком отношении не то что руки опускаются, а рычаги управления командой ослабевают. С результатами командами должен расти и клуб со своими возможностями - финансовыми, административными, инфраструктурными и так далее. Если всего этого не будет, то и соответствующего результата не достичь. Всем казахстанским клубам необходимо ориентироваться на системную работу, включая подготовку резерва. Кто знает, может, ограничение бюджетных средств на приглашение легионеров поможет поднять детско-юношеский футбол. 

Говоря о самом чемпионате, у каждого клуба есть возможность поправить свое положение в таблице. Но оно может и ухудшиться. Для того же "Кайрата" или "Астаны" - третье место смерти подобно. В том же духе можно высказаться и о вылете "Актобе" из премьер-лиги. С другой стороны, "Шахтер" и "Атырау" преобразились. Это хорошо. И кто лучше в этой гонке отработает, у того турнирное положение будет лучше осенью. С этой точки зрения третий круг чемпионата должен получиться интересным.   

Отметим, что в 17-м туре лидеры национального чемпионата "Астана" и "Кайрат" отметились убедительными победами. Более подробно об этих и других играх можно прочитать здесь. При этом 18-й тур будет включать в себя только четыре матча: 1 июля сыграют "Окжетпес" - "Атырау", "Тараз" - "Астана", "Кайсар" - "Акжайык", 2-го числа встретятся "Шахтер" - "Актобе". С турнирным положением клубов можно ознакомиться в этой ссылке

Фото с сайтов футбольных клубов "Тобол" (1), "Актобе" (2), "Иртыш" (3).

  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Стратег 26 июня 18:02
Статус: Профи
Рейтинг: 426
Тараз мы верим в тебя
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WolFpark ! ! ! 26 июня 19:31
Статус: Дублёр
Рейтинг: 174
Стратег
Ответить 1
 
Mara 26 июня 18:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1373
Поболеем 29 июня и позже подумаем о мачтах 1, 2 июля.
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Marat Toktaew 26 июня 20:48
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
29 июня день нервов
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WBOKING 26 июня 22:14
Статус: Профи
Рейтинг: 435
пусть ТОО кайрат за 3 место поборется с ордабасы, 1-2 места за Астаной и Иртыш
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Стратег 27 июня 17:16
Статус: Профи
Рейтинг: 426
WBOKING,у Народной команды Кайрат задача только первое место
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