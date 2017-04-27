Видеообзоры всех матчей девятого тура КПЛ

В турнире лидирует "Астана", а на второе место поднялся "Кайрат".
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Фото пресс-службы "Астаны"
Сегодня, 29 апреля, состоялись матчи девятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
По их итогам с 22 очками лидирует действующий чемпион "Астана". На второе место поднялся "Кайрат" - у алматинцев 18 баллов, но они провели на матч больше, чем столичный клуб.
В девятом туре первую победу в сезоне одержал "Атырау". Игровой день также запомнился сразу двумя голами на первой минуте: так, нападающий "Окжетпеса" Сергей Шафф забил на 16-й секунде матча против "Актобе", а капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан отправил мяч в ворота "Акжайыка" на 54-й секунде.
Представляем вашему вниманию видеообзоры всех матчей тура от проекта "ПФЛК-ТВ":
"Кайсар" - "Астана" 0:3 (0:2)
Голы: Твумаси 28, Маевский 34, Муртазаев 76 (с пенальти)
Удаление: Исламкулов 73
"Шахтер" - "Ордабасы" 1:2 (0:2)
Голы: Ковальчук 3 (0:1), Ковальчук 37 (0:2), Шахметов 56 (1:2)
"Тобол" - "Иртыш" 0:0
"Окжетпес" - "Актобе" 2:1 (1:1)
Голы: Шафф 1 (1:0), Чертов автогол 11 (1:1), Досмагамбетов 90+1 (2:1)
"Кайрат" - "Акжайык" 4:1 (2:0)
Голы: Исламхан 2 (1:0), Гоу 32 (2:0), Валиуллин автогол 48 (3:0), Суюмбаев 58 (4:0), Валиуллин 82 (4:1)
"Тараз" - "Атырау" 1:2 (0:0)
Голы: Ли 64 (0:1), Зайнутдинов 72 (1:1), Максимович 87 (1:2)
Нереализованный пенальти: Мухаметшин 16
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По их итогам с 22 очками лидирует действующий чемпион "Астана". На второе место поднялся "Кайрат" - у алматинцев 18 баллов, но они провели на матч больше, чем столичный клуб.
В девятом туре первую победу в сезоне одержал "Атырау". Игровой день также запомнился сразу двумя голами на первой минуте: так, нападающий "Окжетпеса" Сергей Шафф забил на 16-й секунде матча против "Актобе", а капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан отправил мяч в ворота "Акжайыка" на 54-й секунде.
Представляем вашему вниманию видеообзоры всех матчей тура от проекта "ПФЛК-ТВ":
"Кайсар" - "Астана" 0:3 (0:2)
Голы: Твумаси 28, Маевский 34, Муртазаев 76 (с пенальти)
Удаление: Исламкулов 73
"Шахтер" - "Ордабасы" 1:2 (0:2)
Голы: Ковальчук 3 (0:1), Ковальчук 37 (0:2), Шахметов 56 (1:2)
"Тобол" - "Иртыш" 0:0
"Окжетпес" - "Актобе" 2:1 (1:1)
Голы: Шафф 1 (1:0), Чертов автогол 11 (1:1), Досмагамбетов 90+1 (2:1)
"Кайрат" - "Акжайык" 4:1 (2:0)
Голы: Исламхан 2 (1:0), Гоу 32 (2:0), Валиуллин автогол 48 (3:0), Суюмбаев 58 (4:0), Валиуллин 82 (4:1)
"Тараз" - "Атырау" 1:2 (0:0)
Голы: Ли 64 (0:1), Зайнутдинов 72 (1:1), Максимович 87 (1:2)
Нереализованный пенальти: Мухаметшин 16
Турнирная таблица КПЛ
Все новости КПЛ