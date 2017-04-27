Постараемся победить главного конкурента на его поле - Жерар Гоу о матче с "Астаной"

Ивуариец вместе с Исаэлом прокомментировал победу над "Акжайыком".
Сегодня 22:45
Ссылки по теме:
- Дубль Исламхана принес "Кайрату" крупную победу над "Акжайыком" перед матчем с "Астаной"
- Два тура подряд ворота "Кайрата" защищали дебютанты казахстанской премьер-лиги
Фото пресс-службы "Кайрата"
Нападающий "Кайрата" Жерар Гоу подвел итоги матча девятого тура КПЛ против "Акжайыка", передает корреспондент Vesti.kz.
"Сегодня команда показала себя с лучшей стороны. Если вы заметили, голы забивали разные игроки. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Надеюсь, мы смогли подарить им праздник.
Впереди нас важнейший матч с "Астаной". Это будет очень сложная игра. Но мы будем готовиться к матчу и постараемся победить своего главного конкурента", - сказал Гоу.
Впечатлениями от игры с "Акжайыком" поделился и бразильский полузащитник "Кайрата" Исаэль.
"Это очень тяжелая игра. Для того, чтобы завоевать чемпионство, нужно больше побед. Матч с "Акжайыком" был важным шагом для нас. Мы приложили немало сил, но смогли сегодня сделать этот непростой шаг. Впереди будет еще много сложных матчей, в которых надо побеждать", - сказал Исаэль.
Напомним, матч "Кайрат" - "Акжайык" в Алматы закончился со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Бауыржан Исламхан, а еще по голу забили Жерар Гоу и Гафуржан Суюмбаева. Единственный мяч уральцев на свой счет записал Руслан Валиуллин.
Сейчас "Кайрат" с 18 очками идет на втором месте. Алматинцы уступают лидирующей "Астане" четыре балла, но провели на один матч больше. Главные претенденты на чемпионский титул встретятся 3 мая в столице в рамках десятого тура.
"Сегодня команда показала себя с лучшей стороны. Если вы заметили, голы забивали разные игроки. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Надеюсь, мы смогли подарить им праздник.
Впереди нас важнейший матч с "Астаной". Это будет очень сложная игра. Но мы будем готовиться к матчу и постараемся победить своего главного конкурента", - сказал Гоу.
Впечатлениями от игры с "Акжайыком" поделился и бразильский полузащитник "Кайрата" Исаэль.
"Это очень тяжелая игра. Для того, чтобы завоевать чемпионство, нужно больше побед. Матч с "Акжайыком" был важным шагом для нас. Мы приложили немало сил, но смогли сегодня сделать этот непростой шаг. Впереди будет еще много сложных матчей, в которых надо побеждать", - сказал Исаэль.
Напомним, матч "Кайрат" - "Акжайык" в Алматы закончился со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Бауыржан Исламхан, а еще по голу забили Жерар Гоу и Гафуржан Суюмбаева. Единственный мяч уральцев на свой счет записал Руслан Валиуллин.
Сейчас "Кайрат" с 18 очками идет на втором месте. Алматинцы уступают лидирующей "Астане" четыре балла, но провели на один матч больше. Главные претенденты на чемпионский титул встретятся 3 мая в столице в рамках десятого тура.