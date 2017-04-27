Два тура подряд ворота "Кайрата" защищали дебютанты казахстанской премьер-лиги

Это случилось из-за травм Покатилова и Плотникова.
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Владимир Грошев. Фото пресс-службы "Кайрата"
Два последних тура казахстанской премьер-лиги ворота "Кайрата" защищали молодые голкиперы, передает корреспондент Vesti.kz.
В матче с "Иртышом" (3:3) на 23-й минуте вместо получившего травму Стаса Покатилова вышел Владимир Грошев, который и пропустил все три мяча.
22-летний Грошев в заявку основной команды впервые попал в 2014 году. С 2012 года он постоянно играет за дубль, а в этом сезоне параллельно выступает за "Кайрат А" в первой лиге, где уже провел один матч. Также Грошев вызывался в молодежную сборную Казахстана, но провел лишь одну товарищескую игру в ее составе.
В сегодняшней игре с "Акжайыком" (4:1) ворота "Кайрата" защищал Олег Грубов. Единственный гол он пропустил на 81-й минуте при счете 4:0.
20-летний Грубов впервые попал в заявку главного "Кайрата" в 2016 году. В прошлом сезоне он играл за дубль во второй лиге и за команду U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Он имеет опыт выступлений в сборных Казахстана U-17 и U-19.
И для Грошева, и для Грубова эти матчи были первыми в КПЛ.
Стоит отметить, что оба основных вратаря "Кайрата" получили травмы: Покатилова беспокоит колено, а у Владимира Плотникова были проблемы с ребрами. По информации Vesti.kz, Плотников сможет сыграть 2 мая в матче с "Астаной", а вот Покатилову потребуется около месяца на восстановление.
В матче с "Иртышом" (3:3) на 23-й минуте вместо получившего травму Стаса Покатилова вышел Владимир Грошев, который и пропустил все три мяча.
22-летний Грошев в заявку основной команды впервые попал в 2014 году. С 2012 года он постоянно играет за дубль, а в этом сезоне параллельно выступает за "Кайрат А" в первой лиге, где уже провел один матч. Также Грошев вызывался в молодежную сборную Казахстана, но провел лишь одну товарищескую игру в ее составе.
В сегодняшней игре с "Акжайыком" (4:1) ворота "Кайрата" защищал Олег Грубов. Единственный гол он пропустил на 81-й минуте при счете 4:0.
20-летний Грубов впервые попал в заявку главного "Кайрата" в 2016 году. В прошлом сезоне он играл за дубль во второй лиге и за команду U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Он имеет опыт выступлений в сборных Казахстана U-17 и U-19.
И для Грошева, и для Грубова эти матчи были первыми в КПЛ.
Стоит отметить, что оба основных вратаря "Кайрата" получили травмы: Покатилова беспокоит колено, а у Владимира Плотникова были проблемы с ребрами. По информации Vesti.kz, Плотников сможет сыграть 2 мая в матче с "Астаной", а вот Покатилову потребуется около месяца на восстановление.