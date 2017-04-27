Мы играли против 14 человек! - тренер "Иртыша" о матче с "Тоболом"

Он отметил, что доволен игрой своей команды.
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Петар Колев. Фото пресс-службы "Тобола"
Ассистент главного тренера "Иртыша" Петар Колев остался недоволен судейством в гостевом матче против "Тобола".
Встреча девятого тура казахстанской премьер-лиги в Затобольске завершилась ничьей - 0:0. Ближе к тому, чтобы открыть счет, был "Иртыш", однако Илья Калинин на 55-й минуте попал в штангу.
"Была тяжелая игра. Командой мы довольны. В первом тайме мы были лучше. Во втором тоже начали хорошо. Потом немного устали. Сегодня получилось так, мы играли против 14 человек. Я не буду комментировать судейство", - цитирует Колева пресс-служба "Тобола".
Отметим, что главный тренер "Иртыша" Димитар Димитров не пришел на пресс-конференцию. Болгарский специалист за два года работы в Казахстане неоднократно критиковал судейство.
Матч "Тобол" - "Иртыш" обслуживала следующая судейская бригада: главный рефери - Болат Карлибаев из Уральска, ассистенты - Анатолий Ходин и Сергей Калачев из Атырау.
Встреча девятого тура казахстанской премьер-лиги в Затобольске завершилась ничьей - 0:0. Ближе к тому, чтобы открыть счет, был "Иртыш", однако Илья Калинин на 55-й минуте попал в штангу.
"Была тяжелая игра. Командой мы довольны. В первом тайме мы были лучше. Во втором тоже начали хорошо. Потом немного устали. Сегодня получилось так, мы играли против 14 человек. Я не буду комментировать судейство", - цитирует Колева пресс-служба "Тобола".
Отметим, что главный тренер "Иртыша" Димитар Димитров не пришел на пресс-конференцию. Болгарский специалист за два года работы в Казахстане неоднократно критиковал судейство.
Матч "Тобол" - "Иртыш" обслуживала следующая судейская бригада: главный рефери - Болат Карлибаев из Уральска, ассистенты - Анатолий Ходин и Сергей Калачев из Атырау.